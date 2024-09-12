https://sputnik-georgia.ru/20240912/pravila-predvybornoy-agitatsii-v-gruzii-chto-mozhno-i-chto-nelzya-289860073.html

Правила предвыборной агитации в Грузии: что можно и что нельзя?

Правила предвыборной агитации в Грузии: что можно и что нельзя?

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T17:05+0400

2024-09-12T17:05+0400

2024-09-12T17:05+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

выборы

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/09/289809976_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ee1aae5b620a7ab7aecd0a346e854adf.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Предвыборная кампания в Грузии идет уже 17-й день, и в стране действуют жесткие правила предвыборной агитации, которые распространяются на всех участников грядущих парламентских выборов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. На данный момент регистрацию в ЦИК прошли 27 партий. Согласно законодательству Грузии, предвыборная агитация – обращение к избирателям с призывом в поддержку или против избирательного субъекта, а также любое публичное действие, способствующее или препятствующее его избранию, или (и) содержащее признаки предвыборной кампании, в том числе участие в организации/проведении предвыборных мероприятий, хранение или распространение избирательных материалов, работа со списками лиц, поддерживающих избирателей, нахождение в представительствах политических партий.Предвыборная кампания начинается с опубликования изданного правового акта о назначении выборов (как правило, за 60 дней до дня голосования). Политические партии и кандидаты в избирательные субъекты пользуются равными правами и имеют равные обязательства в порядке, установленном Избирательным кодексом. Правила агитации В период предвыборной кампании (агитации) политическая партия вправе изготавливать предвыборные призывы, заявления, надписи, листки, фотоматериалы и другое. Запрещается препятствовать их распространению и отбирать их, а также отбирать автотранспортные и другие, оснащенные специальными устройствами, средства агитационного назначения либо препятствовать их использованию в целях предвыборной агитации. Также политические партии и поддерживающие их лица вправе выступать с программой будущей деятельности. По грузинскому законодательству избирательная программа не должна содержать пропаганду войны и насилия, призывы к насильственному изменению или свержению существующего государственного и общественного строя, нарушению территориальной целостности Грузии, национальной розни и вражде, религиозному и этническому противостоянию. Предвыборная агитация в Грузии – кому запрещено в ней участвовать?>>Запрещается вести предвыборную кампанию (агитацию) в учреждениях исполнительной власти Грузии, судах и воинских частях. Кроме того, во время предвыборной кампании партиям и их представителям запрещено передавать лично или через посредников гражданам Грузии денежные средства, подарки и другие материальные ценности, продавать товары по льготным ценам, бесплатная поставлять или распространять любые товары, кроме агитационных материалов. Также партиям запрещено вызывать заинтересованность граждан Грузии путем обещания выплаты денежных средств, передачи ценных бумаг и других материальных ценностей. Ограничение административного ресурса Любым лицам, имеющим право участвовать в предвыборной агитации, в период предвыборной кампании запрещается использовать административные ресурсы в поддержку или против какой-либо политической партии, кандидата в избирательные субъекты и избирательного субъекта в процессе ведения предвыборной агитации. Также в Грузии во время предвыборной кампании партиям запрещено использовать помещения, занимаемые органами государственной и местной власти, а также организациями, финансируемыми из государственного бюджета Грузии, в случае, если другие политические партии, кандидаты в избирательные субъекты, избирательные субъекты не имеют возможности пользоваться помещениями того же или аналогичного назначения на тех же условиях. Запрещено использовать в поддержку или против какой-либо политической партии коммуникационных средств, информационных услуг и различных видов техники, предназначенных для учреждений государственной власти или органов местного самоуправления и организаций, финансируемых из государственного бюджета Грузии. Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?>>Запрещено также использовать транспортные средства, находящиеся в собственности органов государственной или местной власти. Недопустимо в рамках предвыборной агитации проводить собрания по служебному признаку, в том числе директоров, педагогов-воспитателей, воспитателей, учителей учреждений дошкольного воспитания и образования и общеобразовательных учреждений, учрежденных государством или органом местной власти, и других лиц, работающих в указанных учреждениях. Лицам, имеющим право участвовать в предвыборной агитации и занимающим должности в органах государственной власти или органах местной власти, запрещается пользоваться своим должностным или служебным положением в процессе ведения предвыборной агитации и кампании в поддержку или против какой-либо политической партии, кандидата в избирательные субъекты, избирательного субъекта, что подразумевает: Кроме того, во время предвыборной кампании запрещается осуществление проектов/программ, которые до того не были предусмотрены в государственном бюджете Грузии, республиканском бюджете автономной республики или бюджете органа местного самоуправления, кроме случая, когда проекты/программы не ранее чем за 60 дней до дня выборов финансируются из соответствующего бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных надлежащим программным кодом, или (и) за счет средств, выделенных из этих ассигнований, а также средств, выделяемых донорами.В Грузии началась предвыборная кампания – детали от ЦИК Грузии>>Органу государственной власти или органу местного самоуправления до дня выборов включительно запрещается размещать в эфире вещателя рекламный видеоролик, содержащий информацию о работе, выполненной или запланированной соответствующим ведомством.Также государству на время предвыборной кампании запрещается увеличивать размеры социальных выплат, кроме выплат, увеличение которых не ранее чем за 60 дней до выборов предусматривалось законодательством Грузии, а также устанавливать социальные выплаты или (и) льготы, установление которых не предусматривалось законодательством Грузии не ранее чем за 50 дней до дня выборов. В период предвыборной кампании также запрещается изготовление за счет средств государственного бюджета Грузии/бюджета органов местной власти агитационных материалов, изготовление видео- или аудиоматериалов, создание веб-страниц или их частей, в которых/на которых отражены тот или иной избирательный субъект/политическая партия или порядковый номер, под которым он (она) участвуют в выборах, или (и) которые содержат информацию в поддержку/против того или иного избирательного субъекта/политической партии. Запрещается в этот же период использовать избирательный субъект/политическую партию или его/ее порядковый номер в социальной рекламе, изготовленной за счет средств государственного бюджета Грузии/средств бюджета органов местной власти.Агитационные материалыОрганы местного самоуправления уже составили перечень зданий и сооружений, где может вестись предвыборная кампания, а также определили места или (и) установили стенды для расклеивания и вывешивания агитационных материалов. Размеры стенда должны быть такими, чтобы всем избирательным субъектам при размещении агитационных материалов обеспечивались равные условия. Все политические партии имеют равный доступ к указанным зданиям и сооружениям. Перечень зданий и сооружений, предоставленных органами местной власти, опубликован на веб-странице ЦИК. Регистрацию на выборах в парламент Грузии прошли 27 партий - список>>Согласно правилам, агитационные материалы могут вывешиваться на зданиях, сооружениях и других объектах в случае согласия их собственников или владельцев. При этом запрещается размещать/вывешивать агитационные материалы на культовых сооружениях, зданиях и сооружениях культурного наследия, в интерьерах и экстерьерах зданий органов государственной и местной власти, судов, прокуратуры, воинских соединений, полиции, Службы государственной безопасности Грузии, Службы разведки Грузии и Специальной службы государственной охраны, а также на дорожных знаках. Все экземпляры печатной агитации согласовываются с ЦИК и должны соответствовать закону. Не допускаются и наказываются в порядке, установленном Избирательным кодексом, снятие, срывание, заклеивание или повреждение агитационных материалов, если они размещены в незапрещенных местах. Реклама в СМИ В Грузии все тарифы платной предвыборной рекламы по телевидению известны заранее и зависят от вещателей. Тариф на платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов. Вещатели обязаны, в случае выделения эфирного времени для предвыборной агитации и политической рекламы, публично объявлять об этом и еженедельно передавать Национальной комиссии по коммуникациям Грузии следующую информацию: При этом платное время, выделяемое теле- или радиокомпанией в течение одного дня, не должно превышать 15% общего объема ее дневного вещания. Ни одному из избирательных субъектов не должно отводиться больше одной трети указанного времени. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>При опубликовании политической/предвыборной рекламы в углу кадра должна быть надпись: "Платная политическая реклама" или "Бесплатная политическая реклама", что должно сопровождаться сурдопереводом, обеспечение которого – обязательство избирательного субъекта, предоставившего рекламу.Если кто-либо из избирательных субъектов не воспользовался своей долей эфирного времени, владелец лицензии на вещание вправе равномерно перераспределить это время между остальными избирательными субъектами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024