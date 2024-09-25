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Глава парламента Грузии поздравил армян с Днем независимости

Глава парламента Грузии поздравил армян с Днем независимости

Sputnik Грузия

Дружба между Грузией и Арменией преодолевает время и границы и подразумевает поддержку друг друга, заявил Папуашвили 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T15:20+0400

2024-09-25T15:20+0400

2024-09-25T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Обретение независимости подтвердило силу духа и боеспособность армянского народа, пережившего трудные времена в истории, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая с речью на приеме в посольстве Армении в Грузии по случаю празднования Дня независимости Армении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Республика Армения отмечает День независимости 21 сентября. Именно в этот день в 1991 году в стране прошел референдум: подавляющее большинство участников (99%) высказалось за построение независимой государственности. В голосовании приняли участие почти 95% граждан, имеющих право голоса. Кроме того, сегодня Грузия с большим уважением вспоминает людей, которые отдали жизни за свободу и независимость своей страны, отметил глава парламента. В своем выступление Папуашвили также отметил существующие между Грузией и Арменией отношения, которые, по его словам, имеют глубокие исторические корни, основанные на многовековых культурных связях, традициях, взаимном уважении и доверии. Спикер парламента также напомнил, что всего несколько месяцев назад многолетнее плодотворное сотрудничество между Грузией и Арменией перешло на уровень стратегического партнерства, которое, как он отметил, является логическим продолжением существующих отношений и дружбы между двумя странами и народами.Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе>> "Мы обязательно должны продолжать политику исторической дружбы и братства, завещанную нашими великими предками, которая пережила много трудностей и является необходимым условием духовного и материального обогащения наших народов", – подчеркнул Папуашвили. Глава парламента также отметил, что он рад тому, что связи между законодательными органами Грузии и Армении крепки, и акцентировал внимание на частом обмене визитами на разных уровнях. В то же время, как отметил Папуашвили, для полного использования потенциала этих отношений важен мир в регионе Южного Кавказа, которому Грузия всегда была и будет готова способствовать. "Содействие стабильности и развитию на Южном Кавказе отвечает интересам всех трех стран региона. Я уверен, что в результате сотрудничества между тремя странами региона мы сможем реализовать ряд успешных проектов", – подчеркнул Папуашвили. Премьер Грузии встретился с главой Минобороны Армении – что обсудили стороны?>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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