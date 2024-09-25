https://sputnik-georgia.ru/20240925/posolstvo-ssha-v-gruzii-obyasnilo-pochemu-bayden-otozval-priglashenie-kobakhidze-290051813.html

Посольство США объяснило, почему Байден отозвал приглашение премьера Грузии

Посольство США объяснило, почему Байден отозвал приглашение премьера Грузии

Sputnik Грузия

Информацию об отзыве приглашения премьера Грузии ранее распространил "Голос Америки"* 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T16:56+0400

2024-09-25T16:56+0400

2024-09-25T17:37+0400

новости

грузия

сша

нью-йорк

джо байден

единое национальное движение

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283215243_0:220:2175:1443_1920x0_80_0_0_c0a238d5e1cb70549cd7fe4123d82be8.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада, заявили в американском посольстве в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о том, что администрация президента США отменила приглашение премьера Грузии на прием, который Байден традиционно проводит для мировых лидеров, участвующих в сессии ГА ООН, ранее распространило радио "Голос Америки"*. В качестве причин были названы антидемократическое поведение властей и ряд шагов, в том числе принятие закона об "иноагентах". В правящей партии решение американской стороны назвали политическим демаршем и "спасательным кругом" для бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в преддверии парламентских выборов. Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано>>Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что между послом Грузии в США Давидом Залкалиани и премьером Ираклием Кобахидзе произошел конфликт, после чего посол принял решение подать в отставку, однако в МИД Грузии эту информацию опровергли.Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции>>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. В конце сентября США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".Также было объявлено, что США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агентаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, сша, нью-йорк, джо байден, единое национальное движение, оон