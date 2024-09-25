https://sputnik-georgia.ru/20240925/prezident-gruzii-khochet-vnesti-bolshe-azhiotazha-v-obschestvo--deputat-290044351.html
Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат
Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат
Sputnik Грузия
Президент до сих пор не подписала закон "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу 25.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-25T12:37+0400
2024-09-25T12:37+0400
2024-09-25T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили специально не подписывает принятый парламентом страны проект закона "Об амнистии", чтобы внести больше ажиотажа и напряженности в общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачарашвили. Парламент Грузии 17 сентября в третьем чтении принял проект закона "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами, чтобы получить больше голосов избирателей. Позор и пример безответственности – депутат о президенте Грузии>>"Тысячи семей ждут освобождения своих детей, супругов, и она специально делает это, чтобы внести больше ажиотажа и напряженности в общество. Похоже, госпожа Зурабишвили не смогла найти время, настолько она занята повесткой дня "радикальной оппозиции", – заявил Мачарашвили.В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. По словам Мачавариани, президент находит время только для таких дел, которые даже не входят в ее обязанности и которые запрещены законом. Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3, ранее сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Парламент поддержал масштабную амнистию в Грузии>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси
Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат
Президент до сих пор не подписала закон "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили специально не подписывает принятый парламентом страны проект закона "Об амнистии", чтобы внести больше ажиотажа и напряженности в общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачарашвили.
Парламент Грузии 17 сентября в третьем чтении принял проект закона "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами, чтобы получить больше голосов избирателей.
"Тысячи семей ждут освобождения своих детей, супругов, и она специально делает это, чтобы внести больше ажиотажа и напряженности в общество. Похоже, госпожа Зурабишвили не смогла найти время, настолько она занята повесткой дня "радикальной оппозиции", – заявил Мачарашвили.
В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
По словам Мачавариани, президент находит время только для таких дел, которые даже не входят в ее обязанности и которые запрещены законом.
"Она занимается антиконституционными действиями. Мы прямо знаем, что она должна быть внепартийной, и она просто явлена к нам, как лидер "радикальной оппозиции", – отметил Мачавариани.
Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3, ранее сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".