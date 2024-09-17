https://sputnik-georgia.ru/20240917/masshtabnaya-amnistiya-dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii--zakonoproekt-utverzhden-okonchatelno-289932200.html

Парламент поддержал масштабную амнистию в Грузии

Парламент поддержал масштабную амнистию в Грузии

Sputnik Грузия

После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T15:13+0400

2024-09-17T15:13+0400

2024-09-17T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии во третьем, окончательном чтении принял проект закона "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу. За проект единогласно проголосовали 84 депутата. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Амнистия коснется как осужденных за конкретные преступления, так и осужденных за сокрытие и недонесение о преступлении. В данном случае речь идет только о тех преступлениях, которые попали под амнистию. Сокращение срока наказания за сокрытие и недонесение о преступлении зависит от того, насколько сокращается наказание за само преступление. Сокращение срока произойдет прямо пропорционально. Антирекорд после смены власти в Грузии – новые данные по заключенным>>Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3, ранее сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек. Кто выйдет на свободу? Освобождение без условий Под освобождение без всяких условий попадут осужденные и обвиняемые по 31 статье, в том числе в краже без наличия отягчающих обстоятельств, фальсификации, халатности, противоправных приобретении или хранении охотничьего огнестрельного оружия или спортивного огнестрельного оружия либо боеприпасов, предназначенных для такого вида оружия. Также освобождение без условий коснется осужденных и обвиняемых в хулиганстве, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов; незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества; дезертирстве; нарушении правил безопасности движения транспорта пассажирами, пешеходами или другими участниками дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, а также ношение холодного оружия лицом, на которое было наложено административное взыскание за ношение холодного оружия, лицом, на которое было наложено административное взыскание за употребление наркотиков, или лицом, в отношении которого был выдан охранный или сдерживающий ордер. Освобождение по согласию Для освобождения заключенных и обвиняемых по 21 статье Уголовного кодекса понадобится согласие всех пострадавших от действий. Среди этой категории – осужденные и обвиняемые в нанесении побоев, не носящих систематический характер; умышленном причинении легкого вреда здоровью не членам семьи; краже с проникновением; грабеже, в том числе с проникновением в жилище без наличия других отягчающих обстоятельств; мошенничестве, в том в числе повлекшем существенный ущерб, присвоении и растрате средств, без наличия отягчающих обстоятельств; повреждении или уничтожении вещи. Оппозиция в Грузии недовольна амнистией>>Кроме того, амнистия с согласия пострадавших коснется физических лиц, осужденных и обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, противоправном использовании товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения; нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью; нарушении правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью, нарушения правил пожарной безопасности и фальсификация документов. Другие виды амнистии Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. Кого не коснется амнистия? Согласно проекту, под амнистию не попадут не только обвиняемые и осужденные за совершение ряда преступлений, но также и те, кому вменяют организацию или попытку этих преступлений. Согласно проекту, амнистия не распространится на обвиняемых и осужденных за убийство, доведение до самоубийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, стерилизацию без согласия, женское обрезание, торговлю органами человека. Зачем "Грузинской мечте" закон "Об амнистии" – Мдинарадзе ответил оппонентам>>Кроме того, амнистия не коснется обвиняемых и осужденных по статьям, предусмотренным главой УК Грузии "Преступления против половой свободы и неприкосновенности", в которую входят такие преступления, как изнасилование и развратные действия, а также по 11 статьям главы "Преступления против прав и свобод человека", среди которых пытки, захват заложников, торговля людьми и нарушение равноправия людей. Также под амнистию не попадут обвиняемые и осужденные за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, преступления, предусмотренные четырьмя статьями, связанными с посягательством на тайну жизни и коммуникации. Никаких послаблений не будет осужденным и обвиняемым за нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов, разбой, вымогательство, присвоение или растрату при отягчающих обстоятельствах, ряд преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, среди которых нарушения закона, связанные с "воровским миром". Не сократится срок осужденных по статьям бандитизм, создание незаконных формирований, захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения и организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них. Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии>>Амнистия не коснется также лиц, которых обвиняют или осудили за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, реализацию наркотических или психотропных средств и марихуаны, проституцией, в том числе за распространение порнографии, а также предложение встречи несовершеннолетнему лицу, преследующее сексуальные цели. Послаблений не стоит ждать обвиняемым и осужденным за нарушение международных правил полетов, любые служебные преступления, преступления против основ конституционного строя и безопасности Грузии, преступления против человечества и связанные с терроризмом и правонарушения, предусмотренные главой УК "Нарушение правового режима оккупированных территорий" Не распространится амнистия на осужденных и обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы, незаконную перевозку мигрантов и незаконное изменение государственной границы Грузии, оказание давления на опрашиваемое лицо, свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика, укрывательство и недонесение о преступлении, воспрепятствование деятельности пенитенциарного учреждения или (и) дезорганизация этой деятельности, побег из тюрьмы и хранение в тюрьме запрещенных предметов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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