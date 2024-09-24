https://sputnik-georgia.ru/20240924/pozor-i-primer-bezotvetstvennosti--deputat-o-prezidente-gruzii-290028877.html

Позор и пример безответственности – депутат о президенте Грузии

Позор и пример безответственности – депутат о президенте Грузии

Sputnik Грузия

Зурабишвили не подписывает закон, которого ждут тысячи заключенных и пробационеров, уже неделю, заявил депутат 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T13:10+0400

2024-09-24T13:10+0400

2024-09-24T14:56+0400

новости

грузия

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

амнистия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178944_0:152:1363:919_1920x0_80_0_0_6f3a04a883aa052108c2f37aa7527deb.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не подписывает принятый парламентом страны проект закона "Об амнистии", – позор и пример безответственности, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили на своей странице в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял проект закона "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3, ранее сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек. Между тем в оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. Парламент поддержал масштабную амнистию в Грузии>>В то же время в правящей партии заявляют, что Зурабишвили, теперь примкнула к "радикальной оппозиции". "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. Зачем "Грузинской мечте" закон "Об амнистии" – Мдинарадзе ответил оппонентам>>В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, амнистия