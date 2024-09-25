https://sputnik-georgia.ru/20240925/priostanovlennye-shakhty-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-mogut-zakryt-na-konservatsiyu-290043982.html

Приостановленные шахты по добыче марганца в Грузии могут закрыть на консервацию

Приостановленные шахты по добыче марганца в Грузии могут закрыть на консервацию

Sputnik Грузия

Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта, чтобы получить дополнительную компенсацию 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T12:05+0400

2024-09-25T12:05+0400

2024-09-25T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Пикет шахт "Шукрути" и "Корохнали" по добыче марганца в Чиатура (регион Имерети), продолжающийся больше полугода, может привести к их консервации или ликвидации, заявил директор по охране окружающей среды компании Georgian Manganese Ираклий Нозадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована. Шахтеры и часть населения села Шукрути протестуют против деятельности компании Georgian Manganese уже 195-й день. Участники протеста заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг., и выплаты компенсаций. Несколько человек голодают более двух недель, а пятеро – зашили рты. По его словам, в постановлении сказано, что даже если шахта будет остановлена более чем на шесть месяцев, компания обязана провести консервационные работы. Из-за протеста и забастовки остановлены 7 из 12 шахт Чиатура. Несмотря на многочисленные попытки представителей компании проникнуть в заблокированные шахты, провести укрепляющие работы не удается. За этот период в тоннелях несколько раз произошло обрушение грунта. Как пояснил Нозадзе, консервационные работы должны проводиться по соответствующему проекту. Приостановка работы шахт по добыче марганца в Грузии принесла большой ущерб – компания>>Он попросил участников протеста не препятствовать техническому персоналу компании и соответствующей проектной организации и дать им войти в шахту, проверить ситуацию на месте и выполнить соответствующий проект исходя из того, что сам процесс консервации – это меры, направленные непосредственно на то, чтобы не нарушать безопасность населения, а также наносить какую-либо угрозу устойчивости здания и окружающей средеПо информации Нозадзе, шахты не просто приостановлены, а в них за все это время не работает вентиляция, что может стать причиной не просто консервации, но и ликвидации. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами, Chiatura Management Company обнародовала конкретные доказательства. По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Кризис в сфере производства ферросплавов продолжится – Ассоциация>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Ранее, 31 июля, прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, чиатура, имерети, ираклий нозадзе, сша, georgian manganese