https://sputnik-georgia.ru/20240926/eks-prezident-gruzii-stal-oppozitsionerom-290065883.html

Экс-президент Грузии стал оппозиционером

Экс-президент Грузии стал оппозиционером

Sputnik Грузия

По словам Маргвелашвили, он будет бороться вместе с "Сильной Грузией" до конца, но не видит себя в законотворческой деятельности 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T13:38+0400

2024-09-26T13:38+0400

2024-09-26T13:38+0400

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георгий маргвелашвили

мамука хазарадзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к оппозиционному политическому объединению "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" в преддверии предстоящих парламентских выборов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Об этом стало известно в Гори на предвыборной встрече оппозиционной партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" (так основанная в 2019 году партия "Лело для Грузии" переименовалась перед парламентскими выборами 2024 года). По словам Хазарадзе, Маргвелашвили – это человек, который является патриотом, порядочным человеком и, что самое главное, бескомпромиссным борцом за свободную и сильную Грузию. "Мое место как грузина, который хочет служить своей родине, здесь, в этом объединении, в "Сильной Грузии". У меня есть много причин сказать это. Одна из причин заключается в том, что грузинские избиратели долгое время ждали создания реальности, отличной от двух прошлых политических сил, – заявил Маргвелашвили. Магнит для политиков с нулевой репутацией – премьер Грузии о союзе Маргвелашвили и "Лело">>При этом, по словам экс-президента, он будет бороться вместе с "Сильной Грузией" до конца, но не видит себя в законотворческой деятельности. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. Коротко о "Лело" Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году. Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался – Грузия в ожидании выборов>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, гори, георгий маргвелашвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, "сила народа", парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024