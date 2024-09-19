https://sputnik-georgia.ru/20240919/soyuz-ambitsioznykh-politikov-gakhariya-i-khazaradze-ne-udalsya---gruziya-v-ozhidanii-vyborov-289973146.html

Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался – Грузия в ожидании выборов

Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался – Грузия в ожидании выборов

Sputnik Грузия

Два дня активных переговоров оппозиционеров в резиденции президента Грузии не дали результатов 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T16:54+0400

2024-09-19T16:54+0400

2024-09-19T17:29+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария выразила готовность отложить в сторону свои интересы ради достижения смены власти и объединиться с коалицией, созданной партией "Лело", но последней не удалось достичь консенсуса внутри команды по этому вопросу, говорится в заявлении партии Гахария. Переговоры, по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, проводились в ее резиденции с 17 сентября. После каждой встречи Хазарадзе говорил, что ему нужно время для консультаций. Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" Леван Цуцкиридзе открыто заявил, что не видит целесообразности объединения с партией Гахария из-за его бэкграунда.Ввиду того, что время для принятия конкретных решений в преддверии парламентских выборов (26 октября) ограничено, на данном этапе достичь соглашения с "Лело" не удалось, отмечено в заявлении. "Начатая между нами и "Лело" дискуссия создает для нас позитивные ожидания касательно сотрудничества в парламенте следующего созыва", – сказано в заявлении. Там же отмечено, что политической целью партии Гахария является смена власти "Грузинской мечты" таким образом, чтобы к власти не вернулась бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В цели партии также входит обеспечение мира в стране и завершение поляризации. Партия Гахария также выразила уважение в отношении президента Грузии за выполнение "важной роли в текущих политических процессах в стране".В свою очередь лидеры "Грузинской мечты" обвинили президента в нарушении Конституции, которая обязывает ее придерживаться политического нейтралитета.Переговоры Гахария и Хазарадзе затянулись – президент Грузии подталкивает их к союзу>> Зурабишвили и "Грузинская мечта" уже давно конфликтуют. Правящая партия даже запустила процедуру импичмента, но из-за нехватки мандатов в парламенте ее не удалось довести до конца. Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции", которая лишь выполняет заказы своих "зарубежных хозяев". В ответ президент называет правящую партию пророссийской силой. Прежний конфликт Гахария и ХазарадзеВ правящей партии "Грузинская мечта" говорят о беспринципности оппозиционеров - Гахария и Хазарадзе, которые отличаются амбициозностью. Ранее Хазарадзе неоднократно называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД.В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления.В преддверии предстоящих парламентских выборов, в июле, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическим движением представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии