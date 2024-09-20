https://sputnik-georgia.ru/20240920/nikto-ne-smozhet-zapugat-gruziyu-sanktsiyami--kaladze-289980844.html
Никто не сможет запугать Грузию санкциями – Каладзе
Никто не сможет запугать Грузию санкциями – Каладзе
Sputnik Грузия
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах" США и ЕС начали дистанцироваться от страны 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T12:16+0400
2024-09-20T12:16+0400
2024-09-20T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Грузии не запугать угрозами о введении санкций, так как они, власти, служат родине, грузинскому народу и будут делать только то, что на пользу стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах" США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.Он подчеркнул, что нынешние власти Грузии будут делать то, что нужно стране и будущему Грузии, детям и будущим поколениям."Сегодня нам говорят, что якобы прозрачность антидемократична, что прозрачность препятствует продвижению страны к евроинтеграции. Закон о прозрачности окрестили "российским законом", - сказал Каладзе. Он назвал кампанию против закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, частью "грязной кампании", которая ведется против Грузии уже несколько лет.Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США>>Каладзе отметил, что в данном случае ключевое значение имеет то, что Грузия отказалась от открытия второго фронта на своей территории. Кроме того, Грузия не стала вводить свои санкции против России. "Этими шагами мы навредили бы только нашей собственной стране и народу. Наш главный интерес заключается в поддержании мира, экономического развития и прогресса в этой стране", - заявил Каладзе. Лучшим примером преданности своим принципам и интересам своей страны он назвал основателя и почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили. "Я горжусь тем, что являюсь членом команды, основателем которой является этот человек (Иванишвили - ред.)", - сказал Каладзе. Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией>>В "Грузинской мечте" не раз говорили, что после начала конфликта на Украине Иванишвили стал объектом шантажа из-за того, что он категорически отказался от втягивания Грузии в вооруженное противостояние. Тогда же у Иванишвили начались проблемы с трастами швейцарского банка Credit Suisse, с которым он судится уже много лет из-за исчезновения 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества.Иванишвили заявил, что находится под санкциями>>С марта 2022 года трасты стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть."Я действительно нахожусь под санкциями", - сказал основатель "Грузинской мечты" в конце декабря 2023 года, в очередной раз вернувшись в политику и заняв пост почетного председателя партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, украина, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, credit suisse
грузия, политика, новости, сша, украина, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, credit suisse
Никто не сможет запугать Грузию санкциями – Каладзе
12:16 20.09.2024 (обновлено: 12:31 20.09.2024)
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах" США и ЕС начали дистанцироваться от страны
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Грузии не запугать угрозами о введении санкций, так как они, власти, служат родине, грузинскому народу и будут делать только то, что на пользу стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах" США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
"Какие бы нападки ни были, какие бы угрозы в связи с санкциями ни звучали, никто не сможет нас запугать, потому что мы служим нашей родине, нашему народу", - заявил Каладзе.
Он подчеркнул, что нынешние власти Грузии будут делать то, что нужно стране и будущему Грузии, детям и будущим поколениям.
"Сегодня нам говорят, что якобы прозрачность антидемократична, что прозрачность препятствует продвижению страны к евроинтеграции. Закон о прозрачности окрестили "российским законом", - сказал Каладзе.
Он назвал кампанию против закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, частью "грязной кампании", которая ведется против Грузии уже несколько лет.
Каладзе отметил, что в данном случае ключевое значение имеет то, что Грузия отказалась от открытия второго фронта на своей территории. Кроме того, Грузия не стала вводить свои санкции против России.
"Этими шагами мы навредили бы только нашей собственной стране и народу. Наш главный интерес заключается в поддержании мира, экономического развития и прогресса в этой стране", - заявил Каладзе.
Лучшим примером преданности своим принципам и интересам своей страны он назвал основателя и почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили.
"Я горжусь тем, что являюсь членом команды, основателем которой является этот человек (Иванишвили - ред.)", - сказал Каладзе.
В "Грузинской мечте" не раз говорили, что после начала конфликта на Украине Иванишвили стал объектом шантажа из-за того, что он категорически отказался от втягивания Грузии в вооруженное противостояние.
Тогда же у Иванишвили начались проблемы с трастами швейцарского банка Credit Suisse, с которым он судится уже много лет из-за исчезновения 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества.
С марта 2022 года трасты стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.
"Я действительно нахожусь под санкциями", - сказал основатель "Грузинской мечты" в конце декабря 2023 года, в очередной раз вернувшись в политику и заняв пост почетного председателя партии.