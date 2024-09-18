https://sputnik-georgia.ru/20240918/premer-sanktsii-ssha-napravleny-na-razrushenie-otnosheniy-s-gruziey-289955669.html

Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией

Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией

Sputnik Грузия

Премьер Грузии назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T18:40+0400

2024-09-18T18:40+0400

2024-09-18T18:57+0400

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Санкции, которые ввели США против граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД, не способствуют перезагрузке отношений, и более того направлены на разрушение грузино-американских отношений, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Он назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга, которые участвовали в войне августа 2008 года. При этом премьер Грузии назвал "принципиально неприемлемым" не партнерское отношение со стороны США, которые являются не прост партнером, а стратегическим партнером Грузии."Поэтому призываю всех действовать рационально, действовать справедливо... Я надеюсь, что позавчерашнее решение будет последним в направлении разрушения грузино-американских отношений", - заявил Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что на протяжении последних четырех лет в отношениях Грузии и США были сложности, которые в основном были обусловлены деятельностью предыдущего посла Келли Дегнан.Нынешний же посол, Робин Данниган, по словам Кобахидзе, проявляет конструктивность.Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций – премьер>>"Я хочу поблагодарить лично посла за ее конструктивное отношение, но как видно, ее конструктивного отношения недостаточно для того, чтобы в целом были приняты здравые решения, что очень печально", - сказал Кобахидзе.Глава правительства напомнил о состоявшейся во вторник встрече с Данниган, на которой он выразил обеспокоенность введенными против граждан Грузии санкциями. "Я высказал обеспокоенность послу и, более того, очень четко зафиксировал одну вещь - если к этому добавится еще один шаг, в этом случае нам предстоит принципиальное обсуждение касательно пересмотра определенных позиций", - сказал Кобахидзе.Согласно распространенному накануне правительством пресс-релизу, на встрече премьера Грузии с послом США было сказано, что введением санкций американская сторона приблизилась к критической грани и что в случае повторения подобного позиция Грузии касательно грузино-американских отношений может быть пересмотрена по существу.США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Позже Данниган сказала, что антизападные шаги правительства Грузии, дезинформация о США и Западе и заявления, которые сделал премьер-министр Грузии, не пойдут на пользу стране и народу, так как все это служит изоляции Грузии от Запада. Данниган подчеркнула, что в мире нет большего сторонника грузинского народа и евроатлантического будущего Грузии, чем США.Говоря о заявлении премьера Грузии, посол, вероятно, подразумевала его слова о том, что "олигархические силы оказывают влияние на официальные институты в США". Кто и за что попал под санкцииСША ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, нато, санкции, закон об "иноагентах"