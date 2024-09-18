https://sputnik-georgia.ru/20240918/premer-sanktsii-ssha-napravleny-na-razrushenie-otnosheniy-s-gruziey-289955669.html
Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией
Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией
Sputnik Грузия
Премьер Грузии назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T18:40+0400
2024-09-18T18:40+0400
2024-09-18T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Санкции, которые ввели США против граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД, не способствуют перезагрузке отношений, и более того направлены на разрушение грузино-американских отношений, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Он назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга, которые участвовали в войне августа 2008 года. При этом премьер Грузии назвал "принципиально неприемлемым" не партнерское отношение со стороны США, которые являются не прост партнером, а стратегическим партнером Грузии."Поэтому призываю всех действовать рационально, действовать справедливо... Я надеюсь, что позавчерашнее решение будет последним в направлении разрушения грузино-американских отношений", - заявил Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что на протяжении последних четырех лет в отношениях Грузии и США были сложности, которые в основном были обусловлены деятельностью предыдущего посла Келли Дегнан.Нынешний же посол, Робин Данниган, по словам Кобахидзе, проявляет конструктивность.Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций – премьер>>"Я хочу поблагодарить лично посла за ее конструктивное отношение, но как видно, ее конструктивного отношения недостаточно для того, чтобы в целом были приняты здравые решения, что очень печально", - сказал Кобахидзе.Глава правительства напомнил о состоявшейся во вторник встрече с Данниган, на которой он выразил обеспокоенность введенными против граждан Грузии санкциями. "Я высказал обеспокоенность послу и, более того, очень четко зафиксировал одну вещь - если к этому добавится еще один шаг, в этом случае нам предстоит принципиальное обсуждение касательно пересмотра определенных позиций", - сказал Кобахидзе.Согласно распространенному накануне правительством пресс-релизу, на встрече премьера Грузии с послом США было сказано, что введением санкций американская сторона приблизилась к критической грани и что в случае повторения подобного позиция Грузии касательно грузино-американских отношений может быть пересмотрена по существу.США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Позже Данниган сказала, что антизападные шаги правительства Грузии, дезинформация о США и Западе и заявления, которые сделал премьер-министр Грузии, не пойдут на пользу стране и народу, так как все это служит изоляции Грузии от Запада. Данниган подчеркнула, что в мире нет большего сторонника грузинского народа и евроатлантического будущего Грузии, чем США.Говоря о заявлении премьера Грузии, посол, вероятно, подразумевала его слова о том, что "олигархические силы оказывают влияние на официальные институты в США". Кто и за что попал под санкцииСША ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, нато, санкции, закон об "иноагентах"
политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, нато, санкции, закон об "иноагентах"
Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией
18:40 18.09.2024 (обновлено: 18:57 18.09.2024)
Премьер Грузии назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Санкции, которые ввели США против граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД, не способствуют перезагрузке отношений, и более того направлены на разрушение грузино-американских отношений, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
"Естественно такие шаги, такие решения не способствуют перезагрузке отношений... Шаг, который был сделан позавчера, был сделан как раз таки для разрушения грузино-американских отношений. Кого это может устраивать, можете судить сами", - заявил Кобахидзе.
Он назвал "крайне оскорбительным" для государства введение санкций особенно против полицейских высокого ранга, которые участвовали в войне августа 2008 года.
При этом премьер Грузии назвал "принципиально неприемлемым" не партнерское отношение со стороны США, которые являются не прост партнером, а стратегическим партнером Грузии.
"Поэтому призываю всех действовать рационально, действовать справедливо... Я надеюсь, что позавчерашнее решение будет последним в направлении разрушения грузино-американских отношений", - заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что на протяжении последних четырех лет в отношениях Грузии и США были сложности, которые в основном были обусловлены деятельностью предыдущего посла Келли Дегнан.
Нынешний же посол, Робин Данниган, по словам Кобахидзе, проявляет конструктивность.
"Я хочу поблагодарить лично посла за ее конструктивное отношение, но как видно, ее конструктивного отношения недостаточно для того, чтобы в целом были приняты здравые решения, что очень печально", - сказал Кобахидзе.
Глава правительства напомнил о состоявшейся во вторник встрече с Данниган, на которой он выразил обеспокоенность введенными против граждан Грузии санкциями.
"Я высказал обеспокоенность послу и, более того, очень четко зафиксировал одну вещь - если к этому добавится еще один шаг, в этом случае нам предстоит принципиальное обсуждение касательно пересмотра определенных позиций", - сказал Кобахидзе.
Согласно распространенному накануне правительством пресс-релизу, на встрече премьера Грузии с послом США было сказано, что введением санкций американская сторона приблизилась к критической грани и что в случае повторения подобного позиция Грузии касательно грузино-американских отношений может быть пересмотрена по существу.
Позже Данниган сказала, что антизападные шаги правительства Грузии, дезинформация о США и Западе и заявления, которые сделал премьер-министр Грузии, не пойдут на пользу стране и народу, так как все это служит изоляции Грузии от Запада.
Данниган подчеркнула, что в мире нет большего сторонника грузинского народа и евроатлантического будущего Грузии, чем США.
Говоря о заявлении премьера Грузии, посол, вероятно, подразумевала его слова о том, что "олигархические силы оказывают влияние на официальные институты в США".
Кто и за что попал под санкции
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.
Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.
Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".
В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.