https://sputnik-georgia.ru/20240926/istek-srok-podachi-partiynykh-spiskov-v-tsik-gruzii-k-vyboram-26-oktyabrya-290051429.html

Истек срок подачи партийных списков в ЦИК Грузии к выборам 26 октября

Истек срок подачи партийных списков в ЦИК Грузии к выборам 26 октября

Sputnik Грузия

Для участия в выборах 26 октября, по последним данным, зарегистрировались 25 партий 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T09:01+0400

2024-09-26T09:01+0400

2024-09-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Срок подачи партийных списков политическими объединениями, зарегистрированными на парламентских выборах в Грузии, истек в четверг, 26 сентября — за месяц до проведения голосования, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К предстоящим парламентским выборам ЦИК Грузии предоставил возможность партиям представить списки в электронном виде, не выходя из офисов. Для участия в выборах 26 октября, по последним данным, зарегистрировались 25 партий.В частности, в случае участия в выборах закон обязывает покинуть занимаемую должность следующих должностных лиц: президента, министров (кроме премьер-министра Грузии), министров автономных республик, руководителей правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместителей; членов правления Нацбанка, генерального аудитора и его заместителей, мэров, губернаторов и т.д. ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом>>Соответствующий правовой акт об отставке и освобождении от должности должен быть незамедлительно представлен в избирательную комиссию. В противном случае лицу будет отказано в регистрации кандидатом в депутаты парламента, а если регистрация уже была произведена – регистрация аннулируется. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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