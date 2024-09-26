https://sputnik-georgia.ru/20240926/obnovlen-spisok-partiy-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-26-oktyabrya-290052185.html

Обновлен список партий на парламентских выборах в Грузии 26 октября

Обновлен список партий на парламентских выборах в Грузии 26 октября

Sputnik Грузия

Партия имеет право отказаться от участия в выборах не позднее, чем за 16 дней до дня голосования 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T10:05+0400

2024-09-26T10:05+0400

2024-09-26T10:05+0400

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

мамука хазарадзе

новости

грузия

политика

анна долидзе

алеко элисашвили

"партия зеленых"

альянс патриотов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_3ca21a6777f7bf3d56ea97a45807050f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 26 октября, сократилось до 25 – с регистрации на основании собственного заявления снялась партия Анны Долидзе "Для народа", говорится на сайте ЦИК Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий завершилась 3 сентября. Партия имеет право отказаться от участия в выборах не позднее, чем за 16 дней до дня голосования. Поскольку в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована в "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Итак, в предвыборной гонке продолжают участие: У партий было время представить списки до 26 сентября. Число кандидатов в депутаты от партии не должно было быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий. После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , мамука хазарадзе, новости, грузия, политика, анна долидзе, алеко элисашвили, "партия зеленых", альянс патриотов грузии