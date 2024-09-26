https://sputnik-georgia.ru/20240926/premer-gruzii-prokommentiroval-otzyv-priglasheniya-na-priem-baydena-290061878.html

Премьер Грузии прокомментировал отзыв приглашения на прием Байдена

Премьер Грузии прокомментировал отзыв приглашения на прием Байдена

Sputnik Грузия

Отзыв приглашения премьера Грузии обоснован обеспокоенностью антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T11:10+0400

2024-09-26T11:10+0400

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ираклий кобахидзе

джо байден

шалва папуашвили

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.В посольстве США в Грузии заявили, что Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.По мнению премьера, это никак не повлияет на положение оппозиции в Грузии. Ранее несерьезным назвал решение администрации Байдена глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Более того, он расценил это решение как одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику Грузии.По словам Папуашвили, положение оппозиции в преддверии парламентских выборов 26 октября настолько плачевно, что в том числе и администрация президента США не стесняется действий "ниже всех стандартов", лишь бы подтолкнуть оппозицию и дать ей тему для разговора.Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента>>До этого Папуашвили открыто заявил о том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов.В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков с резкой критикой правящей партии Грузии "Грузинская мечта", сделанные за три недели с начала сентября. Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.Напряженность в отношениях Грузии и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции>>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.В конце сентября США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".Также было объявлено, что США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, ираклий кобахидзе, джо байден, шалва папуашвили, закон об "иноагентах"