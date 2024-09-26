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Премьер Грузии прокомментировал отзыв приглашения на прием Байдена
Премьер Грузии прокомментировал отзыв приглашения на прием Байдена
Sputnik Грузия
Отзыв приглашения премьера Грузии обоснован обеспокоенностью антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T11:10+0400
2024-09-26T11:10+0400
2024-09-26T11:22+0400
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закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.В посольстве США в Грузии заявили, что Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.По мнению премьера, это никак не повлияет на положение оппозиции в Грузии. Ранее несерьезным назвал решение администрации Байдена глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Более того, он расценил это решение как одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику Грузии.По словам Папуашвили, положение оппозиции в преддверии парламентских выборов 26 октября настолько плачевно, что в том числе и администрация президента США не стесняется действий "ниже всех стандартов", лишь бы подтолкнуть оппозицию и дать ей тему для разговора.Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента>>До этого Папуашвили открыто заявил о том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов.В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков с резкой критикой правящей партии Грузии "Грузинская мечта", сделанные за три недели с начала сентября. Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.Напряженность в отношениях Грузии и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции>>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.В конце сентября США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".Также было объявлено, что США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, сша, ираклий кобахидзе, джо байден, шалва папуашвили, закон об "иноагентах"
новости, грузия, политика, сша, ираклий кобахидзе, джо байден, шалва папуашвили, закон об "иноагентах"
Премьер Грузии прокомментировал отзыв приглашения на прием Байдена
11:10 26.09.2024 (обновлено: 11:22 26.09.2024)
Отзыв приглашения премьера Грузии обоснован обеспокоенностью антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В посольстве США в Грузии заявили, что Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.
"Я не могу дать особый комментарий по этому поводу. Это несерьезно, три дня назад отправили приглашение, а потом его отменили", - заявил Кобахидзе.
По мнению премьера, это никак не повлияет на положение оппозиции в Грузии.
"Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции у него тоже не будет. Мне будет сложно еще комментировать эту тему", - сказал Кобахидзе.
Ранее несерьезным назвал решение администрации Байдена глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Более того, он расценил это решение как одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику Грузии.
По словам Папуашвили, положение оппозиции в преддверии парламентских выборов 26 октября настолько плачевно, что в том числе и администрация президента США не стесняется действий "ниже всех стандартов", лишь бы подтолкнуть оппозицию и дать ей тему для разговора.
До этого Папуашвили открыто заявил о том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов.
В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков с резкой критикой правящей партии Грузии "Грузинская мечта", сделанные за три недели с начала сентября. Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.
Напряженность в отношениях Грузии и США
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
В конце сентября США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".
Также было объявлено, что США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".