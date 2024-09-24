https://sputnik-georgia.ru/20240924/inostrantsy-vmeshivayutsya-v-vybory-v-gruzii-chtoby-pomoch-oppozitsii---glava-parlamenta-290037308.html

Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента

Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента

Sputnik Грузия

Судьбу Грузии должны решать грузинские граждане, а не иностранцы, подчеркнул Папуашвили 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T17:17+0400

2024-09-24T17:17+0400

2024-09-24T18:06+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Зарубежное вмешательство в предвыборные процессы в Грузии усиливается по мере того, как становится все очевиднее, что оппозицию в очередной раз ждет проигрыш, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге.В Грузии на 26 октября назначены парламентские выборы. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По его словам, оппозиция проводит предвыборную кампанию абы как, и притом эта кампания построена только на противостоянии, негативе и языке ненависти. "Чем очевиднее становится беспомощность оппозиции, тем больше растет частота и острота вмешательства в предвыборные процессы из-за рубежа", - заявил Папуашвили.По его словам, не проходит и дня, чтобы из-за рубежа не было какого-то заявления, интервью, телевизионного включения, статьи или визита, связанных с парламентскими выборами в Грузии и повесткой дня оппозиции.После этого темы подхватывают принадлежащие оппозиции СМИ и начинают тиражировать мнения иностранцев, делая тем самым предвыборную среду неравной, подчеркнул глава парламента. Грузинский народ хотят наказать – премьер Грузии>>"Такое масштабное вмешательство в предвыборные процессы порождает вопросы – не является ли вмешательство из-за рубежа целенаправленной попыткой оказать влияние на политический выбор населения и манипулировать результатами выборов", - заявил Папуашвили. Он отметил, что вмешательство во внутренние дела другой страны, особенно в выборы, противоречит демократическим ценностям и принципу уважения суверенитета государства."Принцип невмешательства является краеугольным камнем основанного на правилах международного порядка, который ясно учтен Уставом ООН", - сказал Папуашвили. Глава парламента подчеркнул, что избрание власти является привилегией народа, а не правом и обязанностью иностранных граждан, пусть даже они являются партнерами страны. "Подобное вмешательство оказывает влияние на проведение выборов в справедливых и равных условиях, чтобы людям была дана возможность сделать выбор в свободной, равной и справедливой среде", - заявил Папуашвили.Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>По его словам, все, и особенно представители Запада, должны быть верны ценностям.Он призвал зарубежных партнеров Грузии воздерживаться от вмешательства в предвыборную кампанию, чтобы население страны смогло сделать выбор согласно своим взглядам, верованиям и мнения, а не навязанным извне."Зарубежная пропаганда ни в коем случае не может считаться предпосылкой свободной и равной предвыборной среды... Судьбу нашей страны должны решать наши граждане", - подчеркнул Папуашвили.Подарок для "Грузинской мечты" перед выборами – премьер о визите члена Бундестага>>В качестве примера он привел заявления зарубежных политиков и экспертов, которые расцениваются как призыв не голосовать на парламентских выборах за правящую партию Грузии. За 21 день представители "Грузинской мечты" собрали 90 заявлений, статей или телевизионных интервью с иностранцами с критикой партии. При этом были визиты в рамках т. н. "конференции Маккейна", делегации Бундестага и потом председателя Бундестага, которые ознаменовались оппозиционной повесткой дня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, оон, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024