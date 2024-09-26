https://sputnik-georgia.ru/20240926/sanktsii-zapada-tolko-usilyat-podderzhku-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh--ekspert---290054481.html

Санкции Запада только усилят поддержку "Грузинской мечты" на выборах – эксперт

Санкции Запада только усилят поддержку "Грузинской мечты" на выборах – эксперт

Sputnik Грузия

После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T10:48+0400

2024-09-26T10:48+0400

2024-09-26T10:48+0400

политика

грузия

новости

васо капанадзе

бидзина иванишвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

альянс патриотов грузии

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Западные санкции против представителей власти Грузии только усилят поддержку правящей партии "Грузинская мечта" в преддверии парламентских выборов, а если Евросоюз отменит безвиз для грузинских граждан, это обрушит рейтинг партии, сказал политолог Васил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. ЕС не исключает приостановку безвиза для граждан Грузии.По его словам, многие сочтут санкции за давление на Грузию в целом. "Те из них, кто посчитает, что это давление не только на "Грузинскую мечту", но и на страну в целом, а таких очень много, еще с большим энтузиазмом проголосуют за правящую партию", - заявил Капанадзе.По мнению политолога, некоторые представители власти Грузии все-таки попадут под санкции в той или иной форме. Коснутся ли они основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили – это 50 на 50."Что касается отмены безвизового режима, то это произойдет уже после выборов в случае внушительной победы "Грузинской мечты", - сказал Капанадзе.Политолог уверен в победе на выборах 26 октября правящей партии. Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента>>"Скорее всего, "Грузинская мечта" получит около 60% голосов избирателей. Далее барьер преодолеют "Единое национальное движение", партия "Ахали", "Сильная Грузия" и, скорее всего, партия Гахария тоже имеет шанс", - сказал Капанадзе. Шанс попасть в парламент, по мнению эксперта, имеют и консерваторы, которые идут на выборы под избирательным списком партии "Альянс патриотов Грузии".Что будет происходить в Грузии в течение последнего месяца до выборов, прогнозировать сложно, сказал политолог. О том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов, открыто заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков, сделанные за три недели с начала сентября. Везде идет жесткая критика "Грузинской мечты". Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, васо капанадзе, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, альянс патриотов грузии