https://sputnik-georgia.ru/20240926/sanktsii-zapada-tolko-usilyat-podderzhku-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh--ekspert---290054481.html
Санкции Запада только усилят поддержку "Грузинской мечты" на выборах – эксперт
Санкции Запада только усилят поддержку "Грузинской мечты" на выборах – эксперт
Sputnik Грузия
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T10:48+0400
2024-09-26T10:48+0400
2024-09-26T10:48+0400
политика
грузия
новости
васо капанадзе
бидзина иванишвили
шалва папуашвили
единое национальное движение
альянс патриотов грузии
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Западные санкции против представителей власти Грузии только усилят поддержку правящей партии "Грузинская мечта" в преддверии парламентских выборов, а если Евросоюз отменит безвиз для грузинских граждан, это обрушит рейтинг партии, сказал политолог Васил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. ЕС не исключает приостановку безвиза для граждан Грузии.По его словам, многие сочтут санкции за давление на Грузию в целом. "Те из них, кто посчитает, что это давление не только на "Грузинскую мечту", но и на страну в целом, а таких очень много, еще с большим энтузиазмом проголосуют за правящую партию", - заявил Капанадзе.По мнению политолога, некоторые представители власти Грузии все-таки попадут под санкции в той или иной форме. Коснутся ли они основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили – это 50 на 50."Что касается отмены безвизового режима, то это произойдет уже после выборов в случае внушительной победы "Грузинской мечты", - сказал Капанадзе.Политолог уверен в победе на выборах 26 октября правящей партии. Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента>>"Скорее всего, "Грузинская мечта" получит около 60% голосов избирателей. Далее барьер преодолеют "Единое национальное движение", партия "Ахали", "Сильная Грузия" и, скорее всего, партия Гахария тоже имеет шанс", - сказал Капанадзе. Шанс попасть в парламент, по мнению эксперта, имеют и консерваторы, которые идут на выборы под избирательным списком партии "Альянс патриотов Грузии".Что будет происходить в Грузии в течение последнего месяца до выборов, прогнозировать сложно, сказал политолог. О том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов, открыто заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков, сделанные за три недели с начала сентября. Везде идет жесткая критика "Грузинской мечты". Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, васо капанадзе, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, альянс патриотов грузии
политика, грузия, новости, васо капанадзе, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, альянс патриотов грузии
Санкции Запада только усилят поддержку "Грузинской мечты" на выборах – эксперт
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Западные санкции против представителей власти Грузии только усилят поддержку правящей партии "Грузинская мечта" в преддверии парламентских выборов, а если Евросоюз отменит безвиз для грузинских граждан, это обрушит рейтинг партии, сказал политолог Васил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. ЕС не исключает приостановку безвиза для граждан Грузии.
"Если безвиз (с ЕС - ред.) отменят до выборов, то это, конечно же, отрицательно скажется на "Грузинской мечте". А если будут только санкции, то это, скорее всего, еще больше сплотит сторонников правящей партии", - сказал Капанадзе.
По его словам, многие сочтут санкции за давление на Грузию в целом.
"Те из них, кто посчитает, что это давление не только на "Грузинскую мечту", но и на страну в целом, а таких очень много, еще с большим энтузиазмом проголосуют за правящую партию", - заявил Капанадзе.
По мнению политолога, некоторые представители власти Грузии все-таки попадут под санкции в той или иной форме. Коснутся ли они основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили – это 50 на 50.
"Что касается отмены безвизового режима, то это произойдет уже после выборов в случае внушительной победы "Грузинской мечты", - сказал Капанадзе.
Политолог уверен в победе на выборах 26 октября правящей партии.
"Скорее всего, "Грузинская мечта" получит около 60% голосов избирателей. Далее барьер преодолеют "Единое национальное движение", партия "Ахали", "Сильная Грузия" и, скорее всего, партия Гахария тоже имеет шанс", - сказал Капанадзе.
Шанс попасть в парламент, по мнению эксперта, имеют и консерваторы, которые идут на выборы под избирательным списком партии "Альянс патриотов Грузии".
Что будет происходить в Грузии в течение последнего месяца до выборов, прогнозировать сложно, сказал политолог.
"Предвыборная ситуация очень турбулентная. Ситуация в октябре будет зависеть от активности внешних сил – насколько они будут оказывать давление на грузинские власти и на общественно-политическую жизнь в Грузии в предвыборный период", - заявил Капанадзе.
О том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов, открыто заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков, сделанные за три недели с начала сентября. Везде идет жесткая критика "Грузинской мечты". Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.
Расклад сил перед выборами
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".
К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.