Грузия и Греция договорились о взаимном признании водительских прав

Грузия уже подписала аналогичные соглашения с Испанией и Ирландией 27.09.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия и Греция подписали соглашение "О взаимном признании и обмене водительских прав", сообщается на сайте МВД Грузии. Соглашение подписали глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Стайкурас по итогам встречи в Афинах. Гомелаури находится в Греции с официальным визитом. По информации МВД, согласно соглашению, обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. В соглашении между Грузией и Испанией определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу.Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании подписано >> В частности, можно будет обменять водительские удостоверения, выданные на категории/подкатегории AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, CE и C1E, без прохождения теоретического или практического экзамена. Соглашение между правительствами Грузии и Греции о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступит в силу после завершения сторонами соответствующих внутренних процедур. Грузия уже подписала аналогичные соглашения с Испанией и Ирландией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

