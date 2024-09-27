https://sputnik-georgia.ru/20240927/kogda-zelenskiy-prikalyvalsya-nad-gorem-gruzii-nikto-ne-vozmuschalsya---volskiy-290089945.html

Когда Зеленский прикалывался над горем Грузии, никто не возмущался – Вольский

Когда Зеленский прикалывался над горем Грузии, никто не возмущался – Вольский

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" стала объектом критики из-за предвыборных баннеров с изображением разрушений на Украине 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T16:26+0400

2024-09-27T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Владимир Зеленский будучи юмористом со сцены прикалывался над несчастьем, обрушившимся на Грузию в 2008 году, но тогда никто не возмущался, написал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в соцсети, комментируя ажиотаж вокруг предвыборных баннеров правящей партии "Грузинская мечта".Появившиеся на улицах Тбилиси за месяц до парламентских выборов баннеры "Грузинской мечты" с изображением разрушений вследствие вооруженного конфликта на Украине в качестве напоминания избирателям о том, во что стремятся втянуть страну оппозиционеры, вызвали возмущение грузинской оппозиции и Украины.Он также опубликовал видео одного из выступлений Зеленского с грузинским флагом в руках в юмористическом телешоу "Вечерний квартал" ("Студия Квартал-95") на тему войны в Грузии в августе 2008 года."В свое время он так прикалывался над нашей бедой, с флагом Грузии в руках! Кто-нибудь возмутился из-за этого?!" - написал Вольский. "Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент нового созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, украина, грузия, владимир зеленский, георгий вольский, бидзина иванишвили, единое национальное движение, сша, михаил саакашвили