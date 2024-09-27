https://sputnik-georgia.ru/20240927/kogda-zelenskiy-prikalyvalsya-nad-gorem-gruzii-nikto-ne-vozmuschalsya---volskiy-290089945.html
Когда Зеленский прикалывался над горем Грузии, никто не возмущался – Вольский
Когда Зеленский прикалывался над горем Грузии, никто не возмущался – Вольский
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" стала объектом критики из-за предвыборных баннеров с изображением разрушений на Украине 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T16:26+0400
2024-09-27T16:26+0400
2024-09-27T16:45+0400
новости
украина
грузия
владимир зеленский
георгий вольский
бидзина иванишвили
единое национальное движение
сша
михаил саакашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Владимир Зеленский будучи юмористом со сцены прикалывался над несчастьем, обрушившимся на Грузию в 2008 году, но тогда никто не возмущался, написал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в соцсети, комментируя ажиотаж вокруг предвыборных баннеров правящей партии "Грузинская мечта".Появившиеся на улицах Тбилиси за месяц до парламентских выборов баннеры "Грузинской мечты" с изображением разрушений вследствие вооруженного конфликта на Украине в качестве напоминания избирателям о том, во что стремятся втянуть страну оппозиционеры, вызвали возмущение грузинской оппозиции и Украины.Он также опубликовал видео одного из выступлений Зеленского с грузинским флагом в руках в юмористическом телешоу "Вечерний квартал" ("Студия Квартал-95") на тему войны в Грузии в августе 2008 года."В свое время он так прикалывался над нашей бедой, с флагом Грузии в руках! Кто-нибудь возмутился из-за этого?!" - написал Вольский. "Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент нового созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_302:151:2234:1600_1920x0_80_0_0_168f5648a3b7f42291f3d631477df82a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, украина, грузия, владимир зеленский, георгий вольский, бидзина иванишвили, единое национальное движение, сша, михаил саакашвили
новости, украина, грузия, владимир зеленский, георгий вольский, бидзина иванишвили, единое национальное движение, сша, михаил саакашвили
Когда Зеленский прикалывался над горем Грузии, никто не возмущался – Вольский
16:26 27.09.2024 (обновлено: 16:45 27.09.2024)
"Грузинская мечта" стала объектом критики из-за предвыборных баннеров с изображением разрушений на Украине
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Владимир Зеленский будучи юмористом со сцены прикалывался над несчастьем, обрушившимся на Грузию в 2008 году, но тогда никто не возмущался, написал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в соцсети, комментируя ажиотаж вокруг предвыборных баннеров правящей партии "Грузинская мечта".
Появившиеся на улицах Тбилиси за месяц до парламентских выборов баннеры "Грузинской мечты" с изображением разрушений вследствие вооруженного конфликта на Украине в качестве напоминания избирателям о том, во что стремятся втянуть страну оппозиционеры, вызвали возмущение грузинской оппозиции и Украины.
"Кадры Украины на баннерах – это ведь выражение огромного переживания и боли! Того, что мы не хотим, чтобы обрушилось на Грузию, как того требовали и до сих пор требуют Зеленский (президент Украины - ред.) и другие", - написал Вольский в соцсети.
Он также опубликовал видео одного из выступлений Зеленского с грузинским флагом в руках в юмористическом телешоу "Вечерний квартал" ("Студия Квартал-95") на тему войны в Грузии в августе 2008 года.
"В свое время он так прикалывался над нашей бедой, с флагом Грузии в руках! Кто-нибудь возмутился из-за этого?!" - написал Вольский.
В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент нового созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.