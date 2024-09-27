https://sputnik-georgia.ru/20240927/mirnaya-politika-v-prioritete-pravitelstva-gruzii--premer-290087679.html

Мирная политика в приоритете правительства Грузии – премьер

Мирная политика в приоритете правительства Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Мир необходим для эффективного и динамичного развития туризма и поощрения путешествий во всем мире, заявил премьер 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T14:24+0400

2024-09-27T14:24+0400

2024-09-27T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Тема Всемирного дня туризма в этом году – "Туризм и мир", а мирная политика является приоритетом правительства Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на открытии Всемирного дня туризма в Тбилиси. Всемирный день туризма (World Tourism Day) стартовал в грузинской столице 27 сентября. Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году. Тема праздника меняется каждый год и посвящается одной из актуальных проблем мирового туризма, в этом году это "Туризм и мир". По его словам, мирная политика также является безальтернативным условием примирения с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и объединения Грузии. "Сегодня прошел ровно 31 год со дня падения Сухуми, и я хотел бы подчеркнуть, что политика мира является безальтернативным условием примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, восстановления доверия и взаимного уважения, объединения нашей страны", - заявил он. Премьер выразил надежду, что эта политика правительства вскоре даст результат, который будет одинаково полезен и грузинам, и абхазам, и осетинам, и всем гражданам, живущим на грузинской земле. По словам главы правительства, мир необходим для эффективного и динамичного развития туризма и поощрения путешествий во всем мире. "Туризм со своей стороны обеспечивает установление и углубление дружественных отношений между народами, культурное сближение наций, обмен важными идеями и новыми инициативами, поэтому является одним из важнейших факторов обеспечения мира во всем мире", - заявил Кобахидзе. Всемирный день туризма Высокопоставленные гости из разных стран мира, министры туризма, представители международных организаций и сферы туризма съехались в столицу Грузии на празднование Дня туризма Всемирной туристской организации ООН. В рамках мероприятия в течение трех дней пройдут дискуссионные панели, будут обсуждаться мировые тенденции развития туризма и важность мира с точки зрения развития отрасли. Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма >>Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Пололикашвили: туризм защищает от конфликтов>>Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. По информации Минэкономики, проведение Всемирного дня туризма в Грузии внесет значительный вклад в укрепление туристической узнаваемости страны на международной арене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, туризм, туризм в грузии, ираклий кобахидзе, всемирная туристская организация, сухуми, абхазия