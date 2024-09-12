https://sputnik-georgia.ru/20240912/sfalsifitsirovavshie-rezultaty-vyborov-v-gruzii-npo-agitiruyut-protiv-vlasti---premer-289862468.html

Сфальсифицировавшие результаты выборов в Грузии НПО агитируют против власти - премьер

Сфальсифицировавшие результаты выборов в Грузии НПО агитируют против власти - премьер

Sputnik Грузия

Каждый имеет возможность наблюдать за избирательным процессом в Грузии, независимо от своего прошлого, настоящего и будущего, отметил премьер 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T13:15+0400

2024-09-12T13:15+0400

2024-09-12T13:26+0400

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ираклий кобахидзе

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каха каладзе

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Местные НПО, которые сегодня ведут агитацию против правящей партии в пользу оппозиции, на прошлых парламентских выборах 2020 года сфальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Как ранее заявил премьер, "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) – это организация, которая фальсифицировала результаты параллельного подсчету голосов на последних парламентских выборах четыре года назад. Опираясь на их заключение, оппозиция тогда сразу заявила, что расхождение в цифрах с данными ЦИК указывает на фальсификацию выборов. На сайт этих НПО прямо ведут агитацию против правящей партии и поддерживают оппозицию, отметил премьер.По словам премьера, у этих НПО оскверненная репутация. "Хотя пусть наблюдают", - заявил Кобахидзе. Премьер: местные НПО не могут претендовать на объективное наблюдение за выборами в Грузии>>Как отметил премьер, каждый имеет возможность наблюдать за избирательным процессом в Грузии, независимо от своего прошлого, настоящего и будущего. "За выборами наблюдают все, и процесс, связанный с наблюдением, абсолютно беспрепятственный", - заявил премьер. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами в Грузии прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Скандал с ISFEDВ начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED - 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.Мы не предвзяты: НПО ответило на обвинения "Грузинской мечты">>Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства.Между тем, на тот момент посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, обсе, парламентские выборы в грузии 2024