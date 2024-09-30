https://sputnik-georgia.ru/20240930/kaladze-nazval-prezidenta-gruzii-moshennikom-290118143.html

Каладзе назвал президента Грузии мошенницей

Каладзе назвал президента Грузии мошенницей

Sputnik Грузия

Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты Зурабишвили может только с согласия правительства 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T11:18+0400

2024-09-30T11:18+0400

2024-09-30T11:26+0400

политика

грузия

новости

германия

тбилиси

берлин

каха каладзе

саломе зурабишвили

франк-вальтер штайнмайер

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7b886ace3f8b1fbc17679e8e0ea47749.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является мошенницей и первой нарушительницей Конституции страны, которая своими заявлениями причиняет вред стране, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так Каладзе оценил визит Зурабишвили в Германию. Как в соцсети ранее написал посол Германии в Грузии Петер Фишер, 30 сентября в Берлине грузинский президент встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента. Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту>>По словам Каладзе, Зурабишвили – это человек, которая выступала на различных платформах и прямо говорила о том, что Грузия, к примеру, не заслуживает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. Саломе Зурабишвили делает все, чтобы как-то навредить имиджу страны, подчеркнул Каладзе. В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

тбилиси

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, германия, тбилиси, берлин, каха каладзе, саломе зурабишвили , франк-вальтер штайнмайер, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение