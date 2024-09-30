https://sputnik-georgia.ru/20240930/kaladze-nazval-prezidenta-gruzii-moshennikom-290118143.html
Каладзе назвал президента Грузии мошенницей
Каладзе назвал президента Грузии мошенницей
Sputnik Грузия
Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты Зурабишвили может только с согласия правительства 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T11:18+0400
2024-09-30T11:18+0400
2024-09-30T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является мошенницей и первой нарушительницей Конституции страны, которая своими заявлениями причиняет вред стране, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так Каладзе оценил визит Зурабишвили в Германию. Как в соцсети ранее написал посол Германии в Грузии Петер Фишер, 30 сентября в Берлине грузинский президент встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента. Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту>>По словам Каладзе, Зурабишвили – это человек, которая выступала на различных платформах и прямо говорила о том, что Грузия, к примеру, не заслуживает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. Саломе Зурабишвили делает все, чтобы как-то навредить имиджу страны, подчеркнул Каладзе. В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, германия, тбилиси, берлин, каха каладзе, саломе зурабишвили , франк-вальтер штайнмайер, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, германия, тбилиси, берлин, каха каладзе, саломе зурабишвили , франк-вальтер штайнмайер, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Каладзе назвал президента Грузии мошенницей
11:18 30.09.2024 (обновлено: 11:26 30.09.2024)
Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты Зурабишвили может только с согласия правительства
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является мошенницей и первой нарушительницей Конституции страны, которая своими заявлениями причиняет вред стране, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Так Каладзе оценил визит Зурабишвили в Германию. Как в соцсети ранее написал посол Германии в Грузии Петер Фишер, 30 сентября в Берлине грузинский президент встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Как можно оценить визит человека, который является первым нарушителем Конституции, а должно быть наоборот – она должна быть первой, кто защищает Конституцию. Такое отношение к государству, к грузинскому народу очевидно", – сказал журналистам Каладзе.
Согласно Конституции, осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента.
По словам Каладзе, Зурабишвили – это человек, которая выступала на различных платформах и прямо говорила о том, что Грузия, к примеру, не заслуживает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.
Саломе Зурабишвили делает все, чтобы как-то навредить имиджу страны, подчеркнул Каладзе.
"Меня вообще не интересует, что думает Саломе Зурабишвили, человек, который является врагом этой страны… У вас могут быть какие-то разногласия с правительством, вам кто-то может не нравиться, но почему вы причиняете вред стране? Как можно быть таким мошенником, чтобы вредить стране?" – сказал Каладзе.
В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты.
Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения".
Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".