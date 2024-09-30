https://sputnik-georgia.ru/20240930/kaladze-pozitivno-otsenil-slova-lavrova-o-normalizatsii-otnosheniy-tbilisi-sukhumi-i-tskhinvali-290116906.html
Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали
Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали
Sputnik Грузия
Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T09:16+0400
2024-09-30T09:16+0400
2024-09-30T09:36+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
абхазия
цхинвальский регион
каха каладзе
сергей лавров
бидзина иванишвили
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283381760_194:323:2048:1366_1920x0_80_0_0_9b84bba5d14f8e5e11c38af68161a577.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ помогать Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в процессе нормализации отношений является позитивным, но вместе с этим хорошо было бы сделать действенные шаги, сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать.При этом он отметил, что наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги. К примеру, начать работу над планом действий о выводе российских военных и военных баз хотя бы с части неподконтрольных властям Грузии территорий."Еще раз повторяю, что власти Грузии, правительство все сделает для того, чтобы к нашим сестрам-братьям осетинам и абхазам вернулась вера... Альтернативы примирению нет. Это должно произойти только мирно, развитием, взаимным прощением", – заявил Каладзе. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>По его словам, ошибки нужно признавать."Мы все должны проанализировать прошлое, какие были допущены ошибки. Не следует стесняться этого", – сказал Каладзе. В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубарди, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году.Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.Потерянные территорииОфициальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
абхазия
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283381760_497:304:1913:1366_1920x0_80_0_0_c871c9da38ab9f21b61c5aa37daac314.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, каха каладзе, сергей лавров, бидзина иванишвили, мид россии
политика, грузия, новости, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, каха каладзе, сергей лавров, бидзина иванишвили, мид россии
Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали
09:16 30.09.2024 (обновлено: 09:36 30.09.2024)
Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое"
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ помогать Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в процессе нормализации отношений является позитивным, но вместе с этим хорошо было бы сделать действенные шаги, сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать.
"Что касается заявления министра иностранных дел России, конечно, наши власти позитивно оценивают это заявление. То, что Россия лишь приветствует и будет способствовать тому, чтобы произошло примирение, это, конечно, позитивно", – сказал Каладзе журналистам.
При этом он отметил, что наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги. К примеру, начать работу над планом действий о выводе российских военных и военных баз хотя бы с части неподконтрольных властям Грузии территорий.
"Еще раз повторяю, что власти Грузии, правительство все сделает для того, чтобы к нашим сестрам-братьям осетинам и абхазам вернулась вера... Альтернативы примирению нет. Это должно произойти только мирно, развитием, взаимным прощением", – заявил Каладзе.
По его словам, ошибки нужно признавать.
"Мы все должны проанализировать прошлое, какие были допущены ошибки. Не следует стесняться этого", – сказал Каладзе.
В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубарди, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона.
В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году.
Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.
Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.
В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.
После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.