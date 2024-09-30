https://sputnik-georgia.ru/20240930/kaladze-pozitivno-otsenil-slova-lavrova-o-normalizatsii-otnosheniy-tbilisi-sukhumi-i-tskhinvali-290116906.html

Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали

Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали

Sputnik Грузия

Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T09:16+0400

2024-09-30T09:16+0400

2024-09-30T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ помогать Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в процессе нормализации отношений является позитивным, но вместе с этим хорошо было бы сделать действенные шаги, сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать.При этом он отметил, что наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги. К примеру, начать работу над планом действий о выводе российских военных и военных баз хотя бы с части неподконтрольных властям Грузии территорий."Еще раз повторяю, что власти Грузии, правительство все сделает для того, чтобы к нашим сестрам-братьям осетинам и абхазам вернулась вера... Альтернативы примирению нет. Это должно произойти только мирно, развитием, взаимным прощением", – заявил Каладзе. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>По его словам, ошибки нужно признавать."Мы все должны проанализировать прошлое, какие были допущены ошибки. Не следует стесняться этого", – сказал Каладзе. В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубарди, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году.Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.Потерянные территорииОфициальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, каха каладзе, сергей лавров, бидзина иванишвили, мид россии