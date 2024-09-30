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Ключи решения территориальных проблем Грузии лежат в Тбилиси – лидер политической партии

Ключи решения территориальных проблем Грузии лежат в Тбилиси – лидер политической партии

Sputnik Грузия

Сейчас же во власти Грузии люди, которые готовы услышать своих соседей и предпринять шаги по урегулированию конфликта, считает политик 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T23:03+0400

2024-09-30T23:03+0400

2024-09-30T23:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. После заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российская сторона готова оказать помощь в примирении Тбилиси с Цхинвали и Сухуми, можно сказать, что "ключи" решения территориальных проблем Грузии отныне лежат в Тбилиси, считает международный секретарь партии "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать. В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубардия, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году.Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.Потерянные территорииОфициальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, сергей лавров, бидзина иванишвили, мид россии