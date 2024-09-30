https://sputnik-georgia.ru/20240930/prezident-gruzii-ispolzuet-kazhdyy-svoy-vizit-protiv-rodiny-i-gosudarstva--deputat-290119457.html

Президент Грузии использует каждый свой визит против родины и государства – депутат

Президент Грузии использует каждый свой визит против родины и государства – депутат

Sputnik Грузия

30 сентября в Берлине Зурабишвили встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T12:25+0400

2024-09-30T12:25+0400

2024-09-30T12:30+0400

саломе зурабишвили

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является лидером деструктивной оппозиции, которая использует каждую трибуну и каждый свой визит против родины и государства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кицхалия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили отправилась в Германию. Как ранее написал в соцсети посол Германии в Грузии Петер Фишер, 30 сентября в Берлине грузинский президент встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.По его словам, Зурабишвили "растоптала институт президента". "Мы уверены, что каждая трибуна и каждый визит будут использованы ею против родины и государства", – добавил он.Каладзе назвал президента Грузии мошенницей>>В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты.Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения".Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, европа, германия, берлин, франк-вальтер штайнмайер, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение