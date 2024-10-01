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Грузинские власти будут действовать прагматично – вице-спикер о заявлении Лаврова

Грузинские власти будут действовать прагматично – вице-спикер о заявлении Лаврова

Sputnik Грузия

Власти Грузии будут действовать в своих интересах, отметил Гия Вольский 01.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Заявления главы МИД России Сергея Лаврова, разумеется, отвечают российским интересам, а власти Грузии будут действовать прагматично, в интересах своей страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам. Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать. Грузинские власти считают, что проблему территориальной целостности Грузии можно решить мирным путем, отметил он. Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали>>В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году. Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цхинвальский регион, абхазия, бидзина иванишвили, сергей лавров, тбилиси, мид россии, россия, грузино-российские отношения