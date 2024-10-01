https://sputnik-georgia.ru/20241001/mezhdunarodnuyu-prozrachnost-luchshe-ne-trogat-u-nee-i-tak-isporchena-reputatsiya---kobakhidze-290148019.html
"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе
"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Решение Антикоррупционного бюро лишило НПО возможности быть наблюдателем на выборах 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T18:50+0400
2024-10-01T18:50+0400
2024-10-01T19:26+0400
грузия
новости
политика
антикоррупционное бюро
нпо "международная прозрачность - грузия"
ираклий кобахидзе
эка гигаури
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Антикоррупционное бюро снять с неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" статус субъекта с заявленной избирательной целью, чтобы никому не давать повода для манипуляций в предвыборный период. Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с заявленными избирательными целями. В НПО заявили, что это хоть и лишает организацию возможности быть наблюдателем на парламентских выборах 26 октября, ее сотрудники смогут включиться в процесс в составе других организаций. При этом, по словам премьера, желательно, чтобы тот же подход распространился на другие подобные субъекты, несмотря на то, что неповиновение Антикоррупционному бюро объявила только "Международная прозрачность – Грузия".Если действовать с чисто правовой точки зрения, Антикоррупционному бюро придется присваивать статус организации с заявленной избирательной целью почти всем богатым НПО, которых ЦИК зарегистрировал местными наблюдателями на выборах, подчеркнул Кобахидзе."Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии>>Премьер призвал Антикоррупционное бюро воздерживаться от принятия мер в этом направлении до парламентских выборов, так как это может быть использовано для более активных манипуляций извне.Репутация сделает свое делоПо словам Кобахидзе, грузинскому обществу уже давно известно о радикальной и направленной на поляризацию политической повестке дня НПО "Международная прозрачность – Грузия". Поэтому смысла в присваивании ей соответствующего статуса нет. "Правда, проведение финансируемыми из-за рубежа организациями предвыборной агитации-пропаганды грубо противоречит положениям Конституции Грузии, принципам суверенитета страны и принципам демократичных выборов, исходя из испорченной в обществе репутации НПО "Международная прозрачность – Грузия" и других соответствующих организаций, это нарушение с практической точки зрения не сможет никак повлиять на результаты парламентских выборов 26 октября", - говорится в заявлении.При этом премьер дал оценку деятельности НПО за период после последних парламентских выборов. Эта же НПО, по словам премьера, подписала фальшивое заключение об излишках в 8% в избирательных протоколах и о якобы запоздалом обнародовании Центризбиркомом результатов выборов.Своими действиями эта и рад других НПО целенаправленно создали для "радикальной оппозиции" искусственный повод не признавать результаты парламентских выборов 2020 года и требовать назначения внеочередных выборов, отметил премьер."Эти процессы однозначно нужно оценить как попытку смены власти против воли народа, в чем "Международная прозрачность – Грузия" играла одну из ключевых ролей", - говорится в заявлении. Премьер также обвинил НПО "Международная прозрачность – Грузия" во второй попытке устроить революцию в стране.В качестве доказательства он привел тот факт, что руководитель этой НПО была в числе тех, кто вышел на сцену на акции 20 июня 2022 года и потребовал отставки правительства и формирования т. н. технического правительства с участием НПО.Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>"Сегодня "Международная прозрачность – Грузия" действует согласно заявленной избирательной цели, открыто включена в предвыборную агитацию-пропаганду и агрессивно пытается вернуть во власть политические силы, которые запомнились нам присвоением государства и установлением авторитаризма, тотальной фальсификацией выборов, убийствами и пытками людей, рэкетом бизнеса, присвоением телеканалов, войной и потерей 20% территорий Грузии", - сказано в заявлении. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, нпо "международная прозрачность - грузия", ираклий кобахидзе, эка гигаури, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, нпо "международная прозрачность - грузия", ираклий кобахидзе, эка гигаури, парламентские выборы в грузии 2024
"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе
18:50 01.10.2024 (обновлено: 19:26 01.10.2024)
Решение Антикоррупционного бюро лишило НПО возможности быть наблюдателем на выборах
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Антикоррупционное бюро снять с неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" статус субъекта с заявленной избирательной целью, чтобы никому не давать повода для манипуляций в предвыборный период.
Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с заявленными избирательными целями. В НПО заявили, что это хоть и лишает организацию возможности быть наблюдателем на парламентских выборах 26 октября, ее сотрудники смогут включиться в процесс в составе других организаций.
"Исходя из государственных интересов и, в первую очередь, во избежание внешних манипуляций в избирательном процессе, первые признаки которых уже выявились, считаю целесообразным снять с НПО "Международная прозрачность – Грузия" статус субъекта с заявленной избирательной целью", - говорится в заявлении Кобахидзе.
Заявленной избирательной целью считается фактическое обстоятельство, когда вырисовывается желание конкретного лица прийти к власти путем участия в выборах. Заявление должно быть сделано публично и направлено на формирование общественного мнения.
При этом, по словам премьера, желательно, чтобы тот же подход распространился на другие подобные субъекты, несмотря на то, что неповиновение Антикоррупционному бюро объявила только "Международная прозрачность – Грузия".
Субъектами с заявленной избирательной целью были также объявлены созданное в июле 2024 года гражданское движение "Выбери Европу", его основатель Хатуна Лагазидзе и сооснователи – Софико Чкония, Николоз Шургая, Георгий Рухадзе, Шалва Дзебисашвили, Георгий Папелишвили, Лела Джеджелава, Георгий Тактакишвили и Иване Чкония.
Если действовать с чисто правовой точки зрения, Антикоррупционному бюро придется присваивать статус организации с заявленной избирательной целью почти всем богатым НПО, которых ЦИК зарегистрировал местными наблюдателями на выборах, подчеркнул Кобахидзе.
Премьер призвал Антикоррупционное бюро воздерживаться от принятия мер в этом направлении до парламентских выборов, так как это может быть использовано для более активных манипуляций извне.
Репутация сделает свое дело
По словам Кобахидзе, грузинскому обществу уже давно известно о радикальной и направленной на поляризацию политической повестке дня НПО "Международная прозрачность – Грузия". Поэтому смысла в присваивании ей соответствующего статуса нет.
"Правда, проведение финансируемыми из-за рубежа организациями предвыборной агитации-пропаганды грубо противоречит положениям Конституции Грузии, принципам суверенитета страны и принципам демократичных выборов, исходя из испорченной в обществе репутации НПО "Международная прозрачность – Грузия" и других соответствующих организаций, это нарушение с практической точки зрения не сможет никак повлиять на результаты парламентских выборов 26 октября", - говорится в заявлении.
При этом премьер дал оценку деятельности НПО за период после последних парламентских выборов.
"Международная прозрачность – Грузия" в 2020 году непосредственно участвовала в тиражировании фальшивых результатов параллельного подсчета голосов", - сказано в заявлении.
Эта же НПО, по словам премьера, подписала фальшивое заключение об излишках в 8% в избирательных протоколах и о якобы запоздалом обнародовании Центризбиркомом результатов выборов.
Своими действиями эта и рад других НПО целенаправленно создали для "радикальной оппозиции" искусственный повод не признавать результаты парламентских выборов 2020 года и требовать назначения внеочередных выборов, отметил премьер.
"Эти процессы однозначно нужно оценить как попытку смены власти против воли народа, в чем "Международная прозрачность – Грузия" играла одну из ключевых ролей", - говорится в заявлении.
Премьер также обвинил НПО "Международная прозрачность – Грузия" во второй попытке устроить революцию в стране.
В качестве доказательства он привел тот факт, что руководитель этой НПО была в числе тех, кто вышел на сцену на акции 20 июня 2022 года и потребовал отставки правительства и формирования т. н. технического правительства с участием НПО.
"Сегодня "Международная прозрачность – Грузия" действует согласно заявленной избирательной цели, открыто включена в предвыборную агитацию-пропаганду и агрессивно пытается вернуть во власть политические силы, которые запомнились нам присвоением государства и установлением авторитаризма, тотальной фальсификацией выборов, убийствами и пытками людей, рэкетом бизнеса, присвоением телеканалов, войной и потерей 20% территорий Грузии", - сказано в заявлении.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.