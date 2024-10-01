https://sputnik-georgia.ru/20241001/mezhdunarodnuyu-prozrachnost-luchshe-ne-trogat-u-nee-i-tak-isporchena-reputatsiya---kobakhidze-290148019.html

"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе

"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Решение Антикоррупционного бюро лишило НПО возможности быть наблюдателем на выборах 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T18:50+0400

2024-10-01T18:50+0400

2024-10-01T19:26+0400

грузия

новости

политика

антикоррупционное бюро

нпо "международная прозрачность - грузия"

ираклий кобахидзе

эка гигаури

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Антикоррупционное бюро снять с неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" статус субъекта с заявленной избирательной целью, чтобы никому не давать повода для манипуляций в предвыборный период. Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с заявленными избирательными целями. В НПО заявили, что это хоть и лишает организацию возможности быть наблюдателем на парламентских выборах 26 октября, ее сотрудники смогут включиться в процесс в составе других организаций. При этом, по словам премьера, желательно, чтобы тот же подход распространился на другие подобные субъекты, несмотря на то, что неповиновение Антикоррупционному бюро объявила только "Международная прозрачность – Грузия".Если действовать с чисто правовой точки зрения, Антикоррупционному бюро придется присваивать статус организации с заявленной избирательной целью почти всем богатым НПО, которых ЦИК зарегистрировал местными наблюдателями на выборах, подчеркнул Кобахидзе."Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии>>Премьер призвал Антикоррупционное бюро воздерживаться от принятия мер в этом направлении до парламентских выборов, так как это может быть использовано для более активных манипуляций извне.Репутация сделает свое делоПо словам Кобахидзе, грузинскому обществу уже давно известно о радикальной и направленной на поляризацию политической повестке дня НПО "Международная прозрачность – Грузия". Поэтому смысла в присваивании ей соответствующего статуса нет. "Правда, проведение финансируемыми из-за рубежа организациями предвыборной агитации-пропаганды грубо противоречит положениям Конституции Грузии, принципам суверенитета страны и принципам демократичных выборов, исходя из испорченной в обществе репутации НПО "Международная прозрачность – Грузия" и других соответствующих организаций, это нарушение с практической точки зрения не сможет никак повлиять на результаты парламентских выборов 26 октября", - говорится в заявлении.При этом премьер дал оценку деятельности НПО за период после последних парламентских выборов. Эта же НПО, по словам премьера, подписала фальшивое заключение об излишках в 8% в избирательных протоколах и о якобы запоздалом обнародовании Центризбиркомом результатов выборов.Своими действиями эта и рад других НПО целенаправленно создали для "радикальной оппозиции" искусственный повод не признавать результаты парламентских выборов 2020 года и требовать назначения внеочередных выборов, отметил премьер."Эти процессы однозначно нужно оценить как попытку смены власти против воли народа, в чем "Международная прозрачность – Грузия" играла одну из ключевых ролей", - говорится в заявлении. Премьер также обвинил НПО "Международная прозрачность – Грузия" во второй попытке устроить революцию в стране.В качестве доказательства он привел тот факт, что руководитель этой НПО была в числе тех, кто вышел на сцену на акции 20 июня 2022 года и потребовал отставки правительства и формирования т. н. технического правительства с участием НПО.Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>"Сегодня "Международная прозрачность – Грузия" действует согласно заявленной избирательной цели, открыто включена в предвыборную агитацию-пропаганду и агрессивно пытается вернуть во власть политические силы, которые запомнились нам присвоением государства и установлением авторитаризма, тотальной фальсификацией выборов, убийствами и пытками людей, рэкетом бизнеса, присвоением телеканалов, войной и потерей 20% территорий Грузии", - сказано в заявлении. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, нпо "международная прозрачность - грузия", ираклий кобахидзе, эка гигаури, парламентские выборы в грузии 2024