https://sputnik-georgia.ru/20241001/prezident-gruzii-narushila-zakon-v-germanii--deputat-290142057.html
Президент Грузии нарушила закон в Германии – депутат
Президент Грузии нарушила закон в Германии – депутат
Sputnik Грузия
Президент Грузии провела в Берлине встречу с представителями грузинской диаспоры на тему выборов и тем самым нарушила законодательство Германии, заявил депутат 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T16:50+0400
2024-10-01T16:50+0400
2024-10-01T16:50+0400
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саломе зурабишвили
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ираклий кобахидзе
единое национальное движение
германия
"сила народа"
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова раскрыла планы иностранной силы после предстоящих в стране парламентских выборов, позволившей ей проводить предвыборную кампанию с нарушением законодательства Германии, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Речь идет о встрече президента с диаспорой в одной из гостиниц в Берлине 29 сентября, на которой Зурабишвили рассказала гражданам Грузии о поствыборном периоде и о сотрудничестве оппозиционных партий. "Тот факт, что президент "Нацдвижения" систематически нарушает Конституцию Грузии, уже известен. В то же время о наличии иностранной силы и ее агентуры можно судить по тому факту, что в Германии ей дали возможность выступить без разрешения, несмотря на запрет законодательства", - заявил Мачарашвили.В чем призналась президент Грузии? Мдинарадзе о "лаконичной искренности Зурабишвили">>Как разъяснил депутат, согласно законодательству Германии, иностранным гражданам, если в их стране проводится избирательная кампания, запрещено проводить предвыборную кампанию в Германии. Несмотря на это, по словам Мачарашвили, Зурабишвили дали возможность нарушить законодательство Германии. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент Грузии использует каждый свой визит против родины и государства – депутат>>Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, германия, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, германия, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
Президент Грузии нарушила закон в Германии – депутат
Президент Грузии провела в Берлине встречу с представителями грузинской диаспоры на тему выборов и тем самым нарушила законодательство Германии, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова раскрыла планы иностранной силы после предстоящих в стране парламентских выборов, позволившей ей проводить предвыборную кампанию с нарушением законодательства Германии, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Речь идет о встрече президента с диаспорой в одной из гостиниц в Берлине 29 сентября, на которой Зурабишвили рассказала гражданам Грузии о поствыборном периоде и о сотрудничестве оппозиционных партий.
"Тот факт, что президент "Нацдвижения" систематически нарушает Конституцию Грузии, уже известен. В то же время о наличии иностранной силы и ее агентуры можно судить по тому факту, что в Германии ей дали возможность выступить без разрешения, несмотря на запрет законодательства", - заявил Мачарашвили.
Как разъяснил депутат, согласно законодательству Германии, иностранным гражданам, если в их стране проводится избирательная кампания, запрещено проводить предвыборную кампанию в Германии. Несмотря на это, по словам Мачарашвили, Зурабишвили дали возможность нарушить законодательство Германии.
"Зурабишвили практически в очередной раз сняла завесу тайны над планами иностранных сил в Грузии", - заявил Мачарашвили, отметив что таким образом она расшифровала их планы после проведения выборов.
В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты.
Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения".
Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".