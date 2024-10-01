https://sputnik-georgia.ru/20241001/v-chem-priznalas-prezident-gruzii-mdinaradze-o-lakonichnoy-iskrennosti-zurabishvili-290137835.html

В чем призналась президент Грузии? Мдинарадзе о "лаконичной искренности Зурабишвили"

В чем призналась президент Грузии? Мдинарадзе о "лаконичной искренности Зурабишвили"

Sputnik Грузия

Встреча президента Грузии с грузинской диаспорой стала очередным поводом для критики со стороны "Грузинской мечты" 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T14:30+0400

2024-10-01T14:30+0400

2024-10-01T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за 65 секунд признала, что оппозиционным партиям очень трудно достичь элементарного соглашения, и никто их них даже теоретически не может приблизиться к победе на выборах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" опубликовал видео со встречи президента с диаспорой в Германии, на которой Зурабишвили рассказала о поствыборном периоде и сотрудничестве оппозиционных партий. Cреди прочего, она заявила, что подписание "Грузинской хартии" оппозиционными партиями является заслугой европейских партнеров.1. Несмотря на общего покровителя, оппозиционным партиям очень трудно достичь даже элементарного соглашения (если даже был бы шанс на успех, мы получим хаос вместо коалиции)", – написал Мдинарадзе. По словам Зурабишвили, очевидно, что работа между оппозиционными партиями после выборов будет нелегкой, и что их отношения не будут простыми. При этом президент отметила, что ни одна из сил не будет однопартийной. "Они будут вынуждены идти на какие-то компромиссы друг с другом", – добавила Зурабишвили.2. Вторым признанием президента Мдинарадзе назвал то, что в оппозиции нет ни одной силы, у которой был бы хотя бы теоретический шанс приблизиться к победе на выборах. В своем выступление президент заявила, что, согласно исследованиям, четыре оппозиционные партии примерно одного веса. Кто-то немного отстает, кто-то немного впереди, но нет никого, кто мог бы оттеснить других в сторону, заявила Зурабишвили. 3. "Все четыре "исследованные" партии примерно одинакового веса (что означает, что мы можем увидеть "Нацдвижение" (крупнейшая оппозиционная партия – ред.) за барьером)", – написал Мдинарадзе.По его словам, они идут на такой риск, что даже не вывешивают баннеры с избирательным номера "Нацдвижения", только ради того, чтобы другие партии смогли переступить барьер. А это, по мнению Мдинирадзе, практически исключено, например, в случае с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Президент Грузии использует каждый свой визит против родины и государства – депутат>>4. Четвертым признанием Мдинарадзе назвал то, что четыре оппозиционные партии действуют согласно общему плану. Это по мнению Мдинарадзе, партия, которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – "Единое национальное движение", партия "Ахали" основанная Никой Гварамия, оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", лидером которой является Мамука Хазарадзе, и партия Гахария. 5. Объединение этих четырех партий под общей целью (подписание Хартии) – также заслуга внешних сил, считает депутат.В своем выступлении президент заявила, что подписание оппозиционными партиями инициированной ей "Грузинской хартией" является заслугой европейских партнеров. "Им сказали, что это правильное решение", – отметила Зурабишвили. Подписавшие Хартию взяли на себя обязательство после парламентских выборов 26 октября упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В Хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Хартия Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий. Президент Грузии хочет внести больше ажиотажа в общество – депутат>>3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , георгий гахария, высший совет юстиции, германия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия