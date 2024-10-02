https://sputnik-georgia.ru/20241002/eto-skandal-papuashvili-o-skrytykh-raskhodakh-partiy-na-predvybornuyu-kampaniyu-v-gruzii-290160370.html
Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии
Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии... 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", скрывает средства, потраченные на избирательную кампанию в соцсети, и это скандал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По данным телеканала "Имеди", "Лело" публикует политические посты в соцсети, а затем рекламирует таким образом, чтобы сумма, уплаченная за эту рекламу, оставалась конфиденциальной. Часть рекламных роликов партии уже были заблокированы в соцсети из-за рекламных постов с политическим содержанием без авторизации.С другой стороны, это скандал, ведь вновь очевидно, что т.н. местные наблюдательские организации, такие как НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), закрывают на это глаза, заявил Папуашвили. При этом они имеют миллионное финансирование для того, чтобы обращать внимание на избирательную кампанию в соцсети, отметил он. Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?>>Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом. Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования. "Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе>>За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", скрывает средства, потраченные на избирательную кампанию в соцсети, и это скандал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По данным телеканала "Имеди", "Лело" публикует политические посты в соцсети, а затем рекламирует таким образом, чтобы сумма, уплаченная за эту рекламу, оставалась конфиденциальной. Часть рекламных роликов партии уже были заблокированы в соцсети из-за рекламных постов с политическим содержанием без авторизации.
"Если это правда, то это, безусловно, скандал, потому что, с одной стороны, это подразумевает, что они скрывают средства на избирательную кампанию", - заявил Папуашвили.
С другой стороны, это скандал, ведь вновь очевидно, что т.н. местные наблюдательские организации, такие как НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), закрывают на это глаза, заявил Папуашвили. При этом они имеют миллионное финансирование для того, чтобы обращать внимание на избирательную кампанию в соцсети, отметил он.
"Как видно они закрывали глаза на "Лело", и это предстоит выяснить, что было предпосылкой и почему они закрывают на это глаза", - отметил Папуашвили.
Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии.
Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом.
Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари.
В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования.
За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу.
При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете.