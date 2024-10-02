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https://sputnik-georgia.ru/20241002/eto-skandal-papuashvili-o-skrytykh-raskhodakh-partiy-na-predvybornuyu-kampaniyu-v-gruzii-290160370.html
Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии
Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии... 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T12:57+0400
2024-10-02T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", скрывает средства, потраченные на избирательную кампанию в соцсети, и это скандал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По данным телеканала "Имеди", "Лело" публикует политические посты в соцсети, а затем рекламирует таким образом, чтобы сумма, уплаченная за эту рекламу, оставалась конфиденциальной. Часть рекламных роликов партии уже были заблокированы в соцсети из-за рекламных постов с политическим содержанием без авторизации.С другой стороны, это скандал, ведь вновь очевидно, что т.н. местные наблюдательские организации, такие как НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), закрывают на это глаза, заявил Папуашвили. При этом они имеют миллионное финансирование для того, чтобы обращать внимание на избирательную кампанию в соцсети, отметил он. Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?&gt;&gt;Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом. Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования. "Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе&gt;&gt;За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024

Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии

12:57 02.10.2024 (обновлено: 13:06 02.10.2024)
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2024
© Parliament of Georgia
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", скрывает средства, потраченные на избирательную кампанию в соцсети, и это скандал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По данным телеканала "Имеди", "Лело" публикует политические посты в соцсети, а затем рекламирует таким образом, чтобы сумма, уплаченная за эту рекламу, оставалась конфиденциальной. Часть рекламных роликов партии уже были заблокированы в соцсети из-за рекламных постов с политическим содержанием без авторизации.
"Если это правда, то это, безусловно, скандал, потому что, с одной стороны, это подразумевает, что они скрывают средства на избирательную кампанию", - заявил Папуашвили.
С другой стороны, это скандал, ведь вновь очевидно, что т.н. местные наблюдательские организации, такие как НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), закрывают на это глаза, заявил Папуашвили. При этом они имеют миллионное финансирование для того, чтобы обращать внимание на избирательную кампанию в соцсети, отметил он.
"Как видно они закрывали глаза на "Лело", и это предстоит выяснить, что было предпосылкой и почему они закрывают на это глаза", - отметил Папуашвили.
Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии.
Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?>>
Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом.
Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари.
В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования.
"Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе>>
За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу.
При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете.
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