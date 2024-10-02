https://sputnik-georgia.ru/20241002/eto-skandal-papuashvili-o-skrytykh-raskhodakh-partiy-na-predvybornuyu-kampaniyu-v-gruzii-290160370.html

Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии

Это скандал! Папуашвили о скрытых расходах партий на предвыборную кампанию в Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии... 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T12:57+0400

2024-10-02T12:57+0400

2024-10-02T13:06+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179309_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b87bf69985007b6f20063058e8de22b3.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Местные наблюдательские организации закрывают глаза на то, что оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", скрывает средства, потраченные на избирательную кампанию в соцсети, и это скандал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По данным телеканала "Имеди", "Лело" публикует политические посты в соцсети, а затем рекламирует таким образом, чтобы сумма, уплаченная за эту рекламу, оставалась конфиденциальной. Часть рекламных роликов партии уже были заблокированы в соцсети из-за рекламных постов с политическим содержанием без авторизации.С другой стороны, это скандал, ведь вновь очевидно, что т.н. местные наблюдательские организации, такие как НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), закрывают на это глаза, заявил Папуашвили. При этом они имеют миллионное финансирование для того, чтобы обращать внимание на избирательную кампанию в соцсети, отметил он. Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?>>Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом. Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования. "Международную прозрачность" лучше не трогать, у нее и так испорчена репутация – Кобахидзе>>За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024