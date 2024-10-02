https://sputnik-georgia.ru/20241002/skolko-chelovek-stoit-na-konsulskom-uchete-tsik-gruzii-otvetil-na-voprosy-290170663.html

Сколько человек стоит на консульском учете? ЦИК Грузии ответил на вопросы

Сколько человек стоит на консульском учете? ЦИК Грузии ответил на вопросы

Sputnik Грузия

Количество избирателей за рубежом — самый обсуждаемый вопрос в Грузии перед парламентскими выборами 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T20:09+0400

2024-10-02T20:09+0400

2024-10-02T20:09+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия разъяснила расхождение данных о гражданах Грузии, находящихся на консульском учете на сайте МИД и в данных ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Число избирателей за рубежом является самым обсуждаемым вопросом в Грузии перед парламентскими выборами. Особенно обострились эти вопросы после того, как на сайте geoconsul.gov.ge, на котором ведется постановка на консульский учет, в том числе для принятия участия в выборах, появились данные о 128 тысячах лиц, тогда как ЦИК заявил, что голосовать на выборах за рубежом могут 65 508 избирателей.Также в ЦИК отмечают, что право встать на консульский учет есть как у совершеннолетних, так и несовершеннолетних граждан Грузии, а также у лиц без гражданства, получивших этот статус в Грузии, или владельцев нейтральных паспортов. ЦИК отмечает, что таким образом данные сайта не отражают истинные, т. е. окончательные данные о находящихся на консульском учете лицах. МИД Грузии 25 сентября передал данные о находящихся на консульском учете 68 024 лицах, из которых у 2 516 не было действительных документов, исходя из чего число избирателей сократилось до 65 508 человек. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Для голосования за рубежом в 42 странах откроется 60 участков. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика