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Вторая по счету греческая авиакомпания начинает полеты в Грузию

Вторая по счету греческая авиакомпания начинает полеты в Грузию

Sputnik Грузия

Sky Express выполняет рейсы по 21 международному направлению на 23 самолетах 02.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Греческая авиакомпания Sky Express начнет выполнять прямые регулярные рейсы Афины – Тбилиси – Афины с 27 октября 2024 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания будет осуществлять полеты с частотой три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Летать между столицами Грузии и Греции будет самолет типа Airbus 320. Агентство выдало авиакомпании разрешение на выполнение регулярного авиасообщения 24 сентября текущего года. С 2005 года Sky Express выполняет рейсы по 21 международному направлению на 23 самолетах. Расходы на строительство нового аэропорта в Вазиани учтены в госбюджете на 2025 год>>На сегодняшний день рейсы между Грузией и Грецией осуществляют авиакомпании Aegean Airlines и Wizz Air из Афин и Салоник в Тбилиси и Кутаиси. Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года и на сегодняшний день осуществляет перелеты из Тбилиси в Афины и Салоники. После отмены ограничений, введенных в связи с COVID-19, авиакомпания возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Афины – Тбилиси – Афины с июня 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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