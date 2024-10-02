https://sputnik-georgia.ru/20241002/raskhody-na-stroitelstvo-novogo-aeroporta-v-vaziani-uchteny-v-gosbyudzhete-na-2025-god--290169751.html

Расходы на строительство нового аэропорта в Вазиани учтены в госбюджете на 2025 год

Расходы на строительство нового аэропорта в Вазиани учтены в госбюджете на 2025 год

Sputnik Грузия

В целом в проект нового аэропорта правительство вложит 340 миллионов лари 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T19:21+0400

2024-10-02T19:21+0400

2024-10-02T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует выделить на подготовительные работы по строительству нового аэропорта в Вазиани 20 миллионов лари (около 7,3 млн долларов), говорится в проекте государственного бюджета на 2025 год, представленному в парламент. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. В целом, с 2024 по 2028 год правительство вложит 340 миллионов лари (124,5 миллиона долларов) в проект аэропорта в Вазиани. По плану правительства, новый международный аэропорт будет завершен в 2029 году: тогда он сможет принимать до 10 миллионов пассажиров, а по окончательному завершению строительства его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. Проект бюджета будет возвращен министерству финансов Грузии на доработку 15 октября и окончательно утвержден в декабре этого года парламентом нового созыва. Зачем нужен новый аэропорт?Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью, возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии>>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. Аэропорт на территории военной базы - зачем это Грузии?>>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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