https://sputnik-georgia.ru/20241003/o-chem-molchat-i-za-chto-kritikuyut-gruziyu-zapadnye-politiki-290180948.html

О чем молчат и за что критикуют Грузию западные политики?

О чем молчат и за что критикуют Грузию западные политики?

Sputnik Грузия

Западные политики по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T15:03+0400

2024-10-03T15:03+0400

2024-10-03T15:03+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Западные политики избегают позитивной оценки достигнутого Грузией прогресса, который подтвержден международными исследованиями, и при этом пытаются прогрузинскую политику властей Грузии преподнести как пророссийскую, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский в офисе телеканала "Имеди". Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Он также прокомментировал обеспокоенность Запада установлением стратегического партнерства между Грузией и Китаем."Лидеры Польши, Канады, Литвы, Италии, Швейцарии, Австрии едут, общаются с Китаем, никто на это не поднимает голос... Литва торгует (с Россией – ред.) больше, чем мы", - сказал Вольский. Он особо отметил приобретение Европой энергоресурсов из России. "Бюджет России снабжается огромным ресурсом, когда она поставляет энергоресурсы в Европу через Украину. Когда об этом никто не говорит, то звучит вопрос: чего же тогда Шарль Мишель (глава Евросовета – ред.) хочет от нас, от Грузии? Или этот немецкий депутат – (Михаэль – ред.) Рот, что он хочет?", - заявил Вольский.Люстрация состоялась – Каладзе об участии глав МИД стран ЕС в акциях>>Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии, называет правящую партию Грузии "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и активно поддерживает грузинскую оппозицию в самый разгар предвыборной кампании. Шарль Мишель, в свою очередь, ограничивается заявлениями о том, что для продвижения Грузии на пути в Евросоюз решающую роль играют демократические реформы, которые прописаны в составленном для Грузии, как страны-кандидата в ЕС, плане действий. Во вторник Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, без одобрения правительства, с которым она открыто конфликтует, отправившейся в европейское турне. После встречи он написал в соцсети X, что встреча с Зурабишвили состоялась в решающий для Грузии момент, и что реформы, верховенство закона и демократические принципы являются ядром пути в Евросоюз. В завершение Мишель добавил, что решение о будущем Грузии может принять только грузинский народ. Благородная цель или привычка нарушать закон – что делала Зурабишвили в Германии?>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии. ЕС не исключает приостановку безвиза для граждан Грузии.Последние события в середине сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с послом США Робин Данниган. Кобахидзе выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов.Позже Данниган сказала журналистам, что заявления Кобахидзе и последние действия правительства Грузии изолируют страну от Запада, США и Европы и не входят в интересы грузинского народа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, литва, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вольский