https://sputnik-georgia.ru/20241003/gruziya-zarabotala-bolee-53-millionov-dollarov-na-eksporte-funduka-290175322.html
Грузия заработала более 53 млн долларов на экспорте фундука
Грузия заработала более 53 млн долларов на экспорте фундука
Sputnik Грузия
В 2024 году 89% экспортируемого фундука составляет очищенный фундук 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экспорт фундука из Грузии с января по сентябрь 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 53,2 млн долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа. Фермеры рассчитывают на сбор примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Но конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки. По информации ведомства, в сумму 53,2 млн долларов включен и урожай фундука текущего года. Стоимость фундука, экспортированного из Грузии с 1 августа по 30 сентября 2024 года, составляет 19,6 млн долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В указанный период грузинский фундук вывезли в основном в страны Евросоюза – Испанию (9,7 млн долларов), Италию (5,4 млн долларов), Германию (3,8 млн долларов), Францию (3,2 млн долларов), Польшу (2,7 млн долларов). При этом в 2024 году 89% экспортируемого фундука составляет очищенный фундук, а его экспортная цена примерно на 130% выше экспортной цены неочищенного фундука. Минсельхоз отметил, что увеличение производства и экспорта фундука является прямым результатом программ государственной поддержки. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получают от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. В этом году около 95 тысяч фермеров воспользовались программой и получили целевую помощь на сумму более 21,5 миллиона лари. В настоящее время в кадастре фундука зарегистрировано более 45 тысяч гектаров фундуковых садов. Кроме того, борьба с мраморными клопами в садах ведется в рамках госпрограммы. В этом году термическим туманом обработано 213 750 га территории, с помощью технологии холодного опрыскивания обработано 107 601 га территории, установлено 7 019 единиц феромонных ловушек и 153 584 единицы феромона "привлекай и разрушай". Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, испания
экономика, грузия, новости, тбилиси, испания
Грузия заработала более 53 млн долларов на экспорте фундука
13:06 03.10.2024 (обновлено: 13:16 03.10.2024)
В 2024 году 89% экспортируемого фундука составляет очищенный фундук
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экспорт фундука из Грузии с января по сентябрь 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 53,2 млн долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.
Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа. Фермеры рассчитывают на сбор примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Но конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки.
По информации ведомства, в сумму 53,2 млн долларов включен и урожай фундука текущего года.
Стоимость фундука, экспортированного из Грузии с 1 августа по 30 сентября 2024 года, составляет 19,6 млн долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В указанный период грузинский фундук вывезли в основном в страны Евросоюза – Испанию (9,7 млн долларов), Италию (5,4 млн долларов), Германию (3,8 млн долларов), Францию (3,2 млн долларов), Польшу (2,7 млн долларов).
При этом в 2024 году 89% экспортируемого фундука составляет очищенный фундук, а его экспортная цена примерно на 130% выше экспортной цены неочищенного фундука.
"Увеличение экспорта переработанного фундука свидетельствует не только о повышении качества продукции, но и об экономических выгодах, что подразумевает возможности трудоустройства рабочей силы и доходы, полученные от переработки первичной продукции", говорится в сообщении.
Минсельхоз отметил, что увеличение производства и экспорта фундука является прямым результатом программ государственной поддержки.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получают от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.
В этом году около 95 тысяч фермеров воспользовались программой и получили целевую помощь на сумму более 21,5 миллиона лари. В настоящее время в кадастре фундука зарегистрировано более 45 тысяч гектаров фундуковых садов.
Кроме того, борьба с мраморными клопами в садах ведется в рамках госпрограммы. В этом году термическим туманом обработано 213 750 га территории, с помощью технологии холодного опрыскивания обработано 107 601 га территории, установлено 7 019 единиц феромонных ловушек и 153 584 единицы феромона "привлекай и разрушай".
Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.