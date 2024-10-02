https://sputnik-georgia.ru/20241002/blagorodnaya-tsel-ili-privychka-narushat-zakon---chto-delala-zurabishvili-v-germanii-290172289.html

Благородная цель или привычка нарушать закон - что делала Зурабишвили в Германии?

Благородная цель или привычка нарушать закон - что делала Зурабишвили в Германии?

Sputnik Грузия

Президент Грузии провела предвыборную встречу с грузинской диаспорой в Берлине 29 сентября 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T23:54+0400

2024-10-02T23:54+0400

2024-10-02T23:55+0400

политика

грузия

новости

германия

берлин

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

франк-вальтер штайнмайер

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290172054_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_355c29b001f08bbf1870585308132517.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Очередная зарубежная поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили без одобрения правительства стала поводом для ее обвинений в нарушении закона, при том уже не только грузинской Конституции, а еще и законодательства Германии.В одной из гостиниц Берлина 29 сентября Зурабишвили провела встречу с представителями грузинской диаспоры, которым рассказала о важности предстоящих парламентских выборов в Грузии и необходимости соблюдения оппозицией пунктов "Грузинской хартии" после победы. Хартию инициировала Зурабишвили и ее подписали около 20 партий.При этом он подчеркнул, что президент Грузии "привыкла (нарушать закон - ред.) и для нее уже не имеет значения, нарушает ли она его в Грузии или в любой другой точке мира".В 2017 году правительство Германии запретило иностранным политикам (помимо стран ЕС) вести предвыборную агитацию в ФРГ менее чем за три месяца до проведения голосования в стране. Об этом были информированы все аккредитованные в Германии диппредставительства.Получила ли президент Грузии согласие германских властей на проведение предвыборной встречи в Берлине не известно. В посольстве Германии в Тбилиси не стали комментировать этот вопрос. "Посольство Германии не располагает информацией о деталях визита президента Грузии в Германию и о запланированных встречах. С дополнительными вопросами, пожалуйста, обращайтесь в администрацию президента Грузии", - сказали телеканалу "Имеди" в посольстве. На встрече Зурабишвили с грузинской диаспорой присутствовал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, который отличается резкой критикой властей Грузии. Во время последней поездки в Тбилиси представители "Грузинской мечты" отказались с ним встречаться. "Руки не запачканы кровью" – вице-спикер о том, почему Зурабишвили стала лидером оппозиции>>Рот опубликовал на своей странице в соцсети Х фотографии со встречи Зурабишвили в Берлине и написал, что все собравшиеся там ходят жить свободно, демократично и по-европейски. А также добавил: "Как стыдно, что посольство Грузии не поддерживает главу своего государства в ее поездке". Михаэль Рот - это предвыборный подарок для "Грузинской мечты", сказал премьер-министр Грузии, глава предвыборного штаба партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, чем больше подобных заявлений будет делать Рот, тем больше будут падать рейтинги оппозиции. Что касается предвыборной встречи Зурабишвили в Берлине, Кобахидзе сказал, что, "как видно, в данном случае власти Германии сняли с себя ответственность". "Тот факт, что в данном случае Саломе Зурабишвили без разрешения проводила предвыборную агитацию за пределами страны, само собой означает проявление неуважения к германскому законодательству", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Зурабишвили и "Грузинская мечта" уже давно конфликтуют. Правящая партия даже запустила процедуру импичмента из-за ее несогласованных с правительством зарубежных визитов, но из-за нехватки мандатов в парламенте ее не удалось довести до конца.Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер>>Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции", которая лишь выполняет заказы своих "зарубежных хозяев". В ответ президент называет правящую партию пророссийской силой."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Турне по-президентскиПомимо встречи с диаспорой Зурабишвили провела переговоры с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, говорится в сообщении на сайте президента.Там же сказано, что Штайнмайеру она рассказала об "инспирированной из России" предвыборной среде в Грузии, о том, что власти Грузии создают искусственные барьеры для голосования граждан за рубежом и мешают грузинским неправительственным организациям наблюдать за выборами. Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту>>В свою очередь Штайнмайер, как говорится в пресс-релизе, выразил надежду, что в Грузии победят проевропейские силы.Из Германии Зурабишвили отправилась в Польшу, где приняла участие в Варшавском форуме по безопасности. Там она также критиковала власти Грузии, в том числе за принятие т. н. закона об "иноагентах". Президент говорила, что правящая "Грузинская мечта" проводит интересы России и что ее поддерживает лишь малая часть населения, а также что будущее Грузии - европейское. Далее состоялась встреча с президентом Польши Анджеем Дуда. На совместной пресс-конференции Зурабишвили сказала, что сейчас для Грузии переломный период, и 26 октября грузинскому народу предстоит сделать выбор между европейским будущим и российским прошлым. Сейчас же, по ее словам, приостановлена интеграция Грузии как в ЕС, так и в НАТО. В свою очередь, Дуда сказал, что он не сомневается в желании Грузии стать членом Евросоюза, но "у Грузии должны быть такие власти, которые действительно хотят и делают все для того, чтобы стать членом Евросоюза".Следующим пунктом назначения Зурабишвили стал Брюссель. Там в среду она провела встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. О деталях президентская пресс-служба пока не сообщала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, германия, берлин, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, франк-вальтер штайнмайер, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , аналитика