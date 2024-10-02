Благородная цель или привычка нарушать закон - что делала Зурабишвили в Германии?
23:54 02.10.2024 (обновлено: 23:55 02.10.2024)
© Courtesy of Salome ZourabichviliСаломе Зурабишвили встретилась с грузинской диаспорой в Германии
© Courtesy of Salome Zourabichvili
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Президент Грузии провела предвыборную встречу с грузинской диаспорой в Берлине 29 сентября
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Очередная зарубежная поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили без одобрения правительства стала поводом для ее обвинений в нарушении закона, при том уже не только грузинской Конституции, а еще и законодательства Германии.
В одной из гостиниц Берлина 29 сентября Зурабишвили провела встречу с представителями грузинской диаспоры, которым рассказала о важности предстоящих парламентских выборов в Грузии и необходимости соблюдения оппозицией пунктов "Грузинской хартии" после победы. Хартию инициировала Зурабишвили и ее подписали около 20 партий.
"Она нарушила немецкое законодательство исходя из того, что такой вид пропаганды-агитации в Германии ограничен перед выборами", - заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
При этом он подчеркнул, что президент Грузии "привыкла (нарушать закон - ред.) и для нее уже не имеет значения, нарушает ли она его в Грузии или в любой другой точке мира".
В 2017 году правительство Германии запретило иностранным политикам (помимо стран ЕС) вести предвыборную агитацию в ФРГ менее чем за три месяца до проведения голосования в стране. Об этом были информированы все аккредитованные в Германии диппредставительства.
Получила ли президент Грузии согласие германских властей на проведение предвыборной встречи в Берлине не известно. В посольстве Германии в Тбилиси не стали комментировать этот вопрос.
© Courtesy of Salome ZourabichviliСаломе Зурабишвили встретилась с грузинской диаспорой в Германии
Саломе Зурабишвили встретилась с грузинской диаспорой в Германии
© Courtesy of Salome Zourabichvili
"Посольство Германии не располагает информацией о деталях визита президента Грузии в Германию и о запланированных встречах. С дополнительными вопросами, пожалуйста, обращайтесь в администрацию президента Грузии", - сказали телеканалу "Имеди" в посольстве.
На встрече Зурабишвили с грузинской диаспорой присутствовал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, который отличается резкой критикой властей Грузии. Во время последней поездки в Тбилиси представители "Грузинской мечты" отказались с ним встречаться.
Рот опубликовал на своей странице в соцсети Х фотографии со встречи Зурабишвили в Берлине и написал, что все собравшиеся там ходят жить свободно, демократично и по-европейски. А также добавил: "Как стыдно, что посольство Грузии не поддерживает главу своего государства в ее поездке".
Great event of the 🇬🇪diaspora organization GZA. Many young people came together to discuss with President @Zourabichvili_S. The message is clear: everyone here wants a free, democratic+European 🇬🇪. What a shame that the 🇬🇪embassy doesn’t support its head of state on her trip. pic.twitter.com/Ser5osKLYZ— Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) September 29, 2024
Михаэль Рот - это предвыборный подарок для "Грузинской мечты", сказал премьер-министр Грузии, глава предвыборного штаба партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, чем больше подобных заявлений будет делать Рот, тем больше будут падать рейтинги оппозиции.
Что касается предвыборной встречи Зурабишвили в Берлине, Кобахидзе сказал, что, "как видно, в данном случае власти Германии сняли с себя ответственность".
"Тот факт, что в данном случае Саломе Зурабишвили без разрешения проводила предвыборную агитацию за пределами страны, само собой означает проявление неуважения к германскому законодательству", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Зурабишвили и "Грузинская мечта" уже давно конфликтуют. Правящая партия даже запустила процедуру импичмента из-за ее несогласованных с правительством зарубежных визитов, но из-за нехватки мандатов в парламенте ее не удалось довести до конца.
Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции", которая лишь выполняет заказы своих "зарубежных хозяев". В ответ президент называет правящую партию пророссийской силой.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Турне по-президентски
Помимо встречи с диаспорой Зурабишвили провела переговоры с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, говорится в сообщении на сайте президента.
Там же сказано, что Штайнмайеру она рассказала об "инспирированной из России" предвыборной среде в Грузии, о том, что власти Грузии создают искусственные барьеры для голосования граждан за рубежом и мешают грузинским неправительственным организациям наблюдать за выборами.
В свою очередь Штайнмайер, как говорится в пресс-релизе, выразил надежду, что в Грузии победят проевропейские силы.
Из Германии Зурабишвили отправилась в Польшу, где приняла участие в Варшавском форуме по безопасности. Там она также критиковала власти Грузии, в том числе за принятие т. н. закона об "иноагентах".
Президент говорила, что правящая "Грузинская мечта" проводит интересы России и что ее поддерживает лишь малая часть населения, а также что будущее Грузии - европейское.
Далее состоялась встреча с президентом Польши Анджеем Дуда. На совместной пресс-конференции Зурабишвили сказала, что сейчас для Грузии переломный период, и 26 октября грузинскому народу предстоит сделать выбор между европейским будущим и российским прошлым.
© Courtesy of Salome ZourabichviliСаломе Зурабишвили и Анджей Дуда
Саломе Зурабишвили и Анджей Дуда
© Courtesy of Salome Zourabichvili
Сейчас же, по ее словам, приостановлена интеграция Грузии как в ЕС, так и в НАТО.
В свою очередь, Дуда сказал, что он не сомневается в желании Грузии стать членом Евросоюза, но "у Грузии должны быть такие власти, которые действительно хотят и делают все для того, чтобы стать членом Евросоюза".
Следующим пунктом назначения Зурабишвили стал Брюссель. Там в среду она провела встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. О деталях президентская пресс-служба пока не сообщала.