https://sputnik-georgia.ru/20241003/obvinyaemogo-v-ubiystve-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-proveryat-na-vmenyaemost-290187304.html

Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверят на вменяемость

Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверят на вменяемость

Sputnik Грузия

Экспертиза должна установить, находился ли обвиняемый во вменяемом состоянии на момент совершения преступления 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T20:24+0400

2024-10-03T20:24+0400

2024-10-03T20:41+0400

новости

происшествия

грузия

кесария абрамидзе

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила телекомпания "Рустави 2". Тбилисский городской суд в четверг рассмотрел вопрос о помещении Джаиани в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Вышеупомянутая экспертиза должна установить, находился ли обвиняемый во вменяемом состоянии на момент совершения преступления. Расследование МВД показало, что примерно за неделю до убийства между Абрамидзе и обвиняемым возникли разногласия по личному вопросу и из-за этого они расстались. В день убийства, 18 сентября, в 15:50 Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. Обвиняемый в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме >>От площади Саакадзе обвиняемый отправился на такси к дому Абрамидзе. На место он прибыл около 19:10, зашел там же в продуктовый магазин, приобрел алкоголь и около 19:27 вошел в квартиру Абрамидзе.По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе рукой, а после нанес 28 ранений в разные части тела приобретенным в тот же день ножом. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Примерно через 20 минут Джаиани вышел из квартиры жертвы и быстрыми шагами спустился по лестнице. С улицы Автандили он отправился через улицу Вепхисткаосани сначала на улицу Мириан Мепе, а потом на улицу Парнаваз Мепе, где зашел в квартиру родственника и переоделся, сменив только окровавленную футболку. Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии>>Покинув эту квартиру, он сначала на такси отправился до метро "Дидубе", откуда на метро доехал до станции "Сараджишвили", а далее на такси отправился в сторону Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети), что примерно в 280 км от Тбилиси. Полиция остановила машину на пути в Самтредия (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории, и задержала обвиняемого. В рамках расследования велась скрытая аудио- и видеосъемка, в ходе которой обвиняемый рассказывал о деталях преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, грузия, кесария абрамидзе, тбилисский городской суд