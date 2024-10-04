https://sputnik-georgia.ru/20241004/arabskie-biznesmeny-zainteresovany-v-investitsiyakh-v-gruziyu--vitse-premer-290190414.html

Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Грузию – вице-премьер

Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Грузию – вице-премьер

Sputnik Грузия

В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T12:58+0400

2024-10-04T12:58+0400

2024-10-04T15:16+0400

экономика

в мире

новости

саудовская аравия

леван давиташвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284779431_44:344:1515:1171_1920x0_80_0_0_2ee988728033e168398744269d781e8e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Саудовская Аравия впечатлена экономическим прогрессом Грузии и заинтересована в инвестициях в страну, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с представителями бизнес-делегации из Саудовской Аравии.Бизнесмены из Саудовской Аравии прибыли в Грузию вместе с председателем Федерации объединенных палат Королевства Саудовская Аравия Хасаном Аль-Хувайзи для участия в Деловом совете двух стран, а также в бизнес-форуме. По словам вице-премьера, в ходе встречи с арабскими бизнесменами речь шла о конкретных проектах, касающихся инвестирования в транспортно-логистической сфере, в направлениях недвижимости, энергетики, а также сферы гостеприимства и открытия месторождений нефти и газа. По оценке Давиташвили, Деловой совет, созданный между двумя странами по решению правительств Грузии и Саудовской Аравии, является очень важной платформой для поощрения экономических отношений между странами. До встречи с Давиташвили состоялось заседание совместного делового совета Грузии и Саудовской Аравии, а также бизнес-форум, на котором присутствовали представители деловых кругов двух стран из сферы торговли, логистики, энергетики, недвижимости, туризма, транспорта, IT-технологий, медицины, строительства и других отраслей. В рамках бизнес-форума между Medical Bridge, Polymer Solution и Gulf Pharma был подписан меморандум о взаимопонимании, в результате которого в Грузию будет инвестировано более 50 миллионов евро. Замминистра: Грузия стала символом успешных реформ >>В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, в мире, новости, саудовская аравия, леван давиташвили