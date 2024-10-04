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Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Грузию – вице-премьер
Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Грузию – вице-премьер
Sputnik Грузия
В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов 04.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-04T12:58+0400
2024-10-04T12:58+0400
2024-10-04T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Саудовская Аравия впечатлена экономическим прогрессом Грузии и заинтересована в инвестициях в страну, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с представителями бизнес-делегации из Саудовской Аравии.Бизнесмены из Саудовской Аравии прибыли в Грузию вместе с председателем Федерации объединенных палат Королевства Саудовская Аравия Хасаном Аль-Хувайзи для участия в Деловом совете двух стран, а также в бизнес-форуме. По словам вице-премьера, в ходе встречи с арабскими бизнесменами речь шла о конкретных проектах, касающихся инвестирования в транспортно-логистической сфере, в направлениях недвижимости, энергетики, а также сферы гостеприимства и открытия месторождений нефти и газа. По оценке Давиташвили, Деловой совет, созданный между двумя странами по решению правительств Грузии и Саудовской Аравии, является очень важной платформой для поощрения экономических отношений между странами. До встречи с Давиташвили состоялось заседание совместного делового совета Грузии и Саудовской Аравии, а также бизнес-форум, на котором присутствовали представители деловых кругов двух стран из сферы торговли, логистики, энергетики, недвижимости, туризма, транспорта, IT-технологий, медицины, строительства и других отраслей. В рамках бизнес-форума между Medical Bridge, Polymer Solution и Gulf Pharma был подписан меморандум о взаимопонимании, в результате которого в Грузию будет инвестировано более 50 миллионов евро. Замминистра: Грузия стала символом успешных реформ >>В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, в мире, новости, саудовская аравия, леван давиташвили
экономика, в мире, новости, саудовская аравия, леван давиташвили
Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Грузию – вице-премьер
12:58 04.10.2024 (обновлено: 15:16 04.10.2024)
В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Саудовская Аравия впечатлена экономическим прогрессом Грузии и заинтересована в инвестициях в страну, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с представителями бизнес-делегации из Саудовской Аравии.
Бизнесмены из Саудовской Аравии прибыли в Грузию вместе с председателем Федерации объединенных палат Королевства Саудовская Аравия Хасаном Аль-Хувайзи для участия в Деловом совете двух стран, а также в бизнес-форуме.
"У Саудовской Аравии большая заинтересованность в инвестировании в различные отрасли Грузии, их очень впечатляют экономический прогресс, стабильная ситуация и прогнозируемость, которые есть в нашей стране в последние годы", - заявил Давиташвили.
По словам вице-премьера, в ходе встречи с арабскими бизнесменами речь шла о конкретных проектах, касающихся инвестирования в транспортно-логистической сфере, в направлениях недвижимости, энергетики, а также сферы гостеприимства и открытия месторождений нефти и газа.
По оценке Давиташвили, Деловой совет, созданный между двумя странами по решению правительств Грузии и Саудовской Аравии, является очень важной платформой для поощрения экономических отношений между странами.
"Особое значение имеет сотрудничество между двумя странами в торгово-инвестиционном направлении. Мы говорили с конкретным бизнесом об инвестиционных возможностях в Грузии, и я думаю, что, осуществив эти инвестиции, можно привлечь дополнительные иностранные инвестиции и создать дополнительные бизнес-возможности", - сказал он.
До встречи с Давиташвили состоялось заседание совместного делового совета Грузии и Саудовской Аравии, а также бизнес-форум, на котором присутствовали представители деловых кругов двух стран из сферы торговли, логистики, энергетики, недвижимости, туризма, транспорта, IT-технологий, медицины, строительства и других отраслей.
В рамках бизнес-форума между Medical Bridge, Polymer Solution и Gulf Pharma был подписан меморандум о взаимопонимании, в результате которого в Грузию будет инвестировано более 50 миллионов евро.
В двустороннем бизнес-форуме приняли участие около 70 саудовских бизнесменов.
Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.
Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.