https://sputnik-georgia.ru/20241003/zamministra-gruziya-stala-simvolom-uspeshnykh-reform-290185730.html

Замминистра: Грузия стала символом успешных реформ

Замминистра: Грузия стала символом успешных реформ

Sputnik Грузия

Приоритетом правительства Грузии является укрепление отношений с Саудовской Аравией, как с одной из ведущих стран Персидского залива и арабского мира в целом 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T19:10+0400

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2024-10-03T19:20+0400

грузия

новости

экономика

саудовская аравия

геннадий арвеладзе

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузия стала символом успешных реформ и быстрого развития, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе на бизнес-форуме Грузия – Саудовская Аравия. В двустороннем бизнес-форуме Грузия – Саудовская Аравия приняли участие около 70 саудовских бизнесменов, прибывших в Грузию вместе с председателем Федерации объединенных палат Королевства Саудовская Аравия Хасаном Аль-Хувайзи. По его словам, за последние три года в Грузии показатель среднего экономического роста составил почти 10%, а в 2022 году произошел рекордный приток прямых иностранных инвестиций в размере 2,2 миллиарда долларов. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. В ходе своего выступления Арвеладзе отметил, что приоритетом правительства Грузии является укрепление отношений с Саудовской Аравией, как с одной из ведущих стран Персидского залива и арабского мира в целом. Грузия и Саудовская Аравия договорились усилить сотрудничество в сфере туризма >>Замминистра заявил, что двусторонняя торговля и инвестиции играют важную роль в отношениях между двумя странами, а в последние годы сохраняется рост по обоим направлениям. По его словам, в 2023 году товарооборот между странами увеличится на 25%, а экспорт – на 13%. В целях дальнейшего продвижения инвестиций из Саудовской Аравии в ближайшее время планируется начать переговоры по двустороннему соглашению о защите и поощрении инвестиций между двумя странами. Грузия и Саудовская Аравия работают над соглашением о защите инвестиций >>Арвеладзе особо отметил создание в 2023 году торговыми палатами Грузии и Саудовской Аравии Делового совета, который регулярно проводит рабочие встречи и способствует сближению деловых кругов двух стран. Замминистра положительно оценил подписание в рамках бизнес-форума меморандума о взаимопонимании между Medical Bridge, Polymer Solution и Gulf Pharma, в результате сотрудничества которых в Грузию будет инвестировано более 50 миллионов евро. В форуме приняли участие представители деловых кругов двух стран из сфер торговли, логистики, энергетики, недвижимости, туризма, транспорта, IT-технологий, медицины, строительства и т. д. После бизнес-форума состоялись B2B-встречи. Соглашение о свободной торговле – главная тема форума Грузия-Саудовская Аравия >>Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, саудовская аравия, геннадий арвеладзе