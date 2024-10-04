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Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации ПАСЕ
Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации ПАСЕ
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, полна лжи и вранья... 04.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-04T11:36+0400
2024-10-04T11:36+0400
2024-10-04T12:11+0400
парламентские выборы
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новости
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
пасе
совет европы
парламентские выборы в грузии 2024
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, полна лжи и вранья, поэтому она не может иметь никакой цены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В декларации сказано, что из Грузии поступают "тревожные сообщения", свидетельствующие о том, что правящая партия готовится "украсть предстоящие парламентские выборы". В документе речь идет о масштабной кампании запугивания кандидатов от оппозиции и их сторонников. По словам премьера, до парламентских выборов осталось меньше чем три недели, и избирательный процесс проходит в беспрецедентно мирной и здоровой среде. Между тем, согласно декларации, для достижения международного признания выборов, официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.При этом, как отметил глава грузинского правительства, "глобальная партия войны" очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, пасе, совет европы, парламентские выборы в грузии 2024 , закон об "иноагентах"
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, пасе, совет европы, парламентские выборы в грузии 2024 , закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, полна лжи и вранья, поэтому она не может иметь никакой цены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В декларации
сказано, что из Грузии поступают "тревожные сообщения", свидетельствующие о том, что правящая партия готовится "украсть предстоящие парламентские выборы". В документе речь идет о масштабной кампании запугивания кандидатов от оппозиции и их сторонников.
"Во-первых, 24 депутата подписали этот документ. Даже если бы было не 24, пусть даже 240, или более 600 членов ПАСЕ, пусть даже 600, какова цена такого заявления, когда оно полно лжи, вранья", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, до парламентских выборов осталось меньше чем три недели, и избирательный процесс проходит в беспрецедентно мирной и здоровой среде.
"Я говорю вам об избирательных процессах. Где были или запугивание, или подкуп, или использование административного ресурса? Не было, и потому это заявление полно лжи", - подчеркнул премьер.
Между тем, согласно декларации, для достижения международного признания выборов, официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.
При этом, как отметил глава грузинского правительства, "глобальная партия войны" очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"В каком-либо заключении, где есть хоть один факт? Поэтому я говорю вам, что будь то 24 депутата, а хотите – 240, когда такие документы полны лжи, то они не смогут иметь никакой цены", - отметил Кобахидзе.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.