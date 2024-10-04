https://sputnik-georgia.ru/20241004/dokument-polnyy-lzhi-i-vranya--premer-gruzii-o-deklaratsii-pase-290192447.html

Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации ПАСЕ

Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации ПАСЕ

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, полна лжи и вранья... 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T11:36+0400

2024-10-04T11:36+0400

2024-10-04T12:11+0400

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ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

пасе

совет европы

парламентские выборы в грузии 2024

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, полна лжи и вранья, поэтому она не может иметь никакой цены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В декларации сказано, что из Грузии поступают "тревожные сообщения", свидетельствующие о том, что правящая партия готовится "украсть предстоящие парламентские выборы". В документе речь идет о масштабной кампании запугивания кандидатов от оппозиции и их сторонников. По словам премьера, до парламентских выборов осталось меньше чем три недели, и избирательный процесс проходит в беспрецедентно мирной и здоровой среде. Между тем, согласно декларации, для достижения международного признания выборов, официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.При этом, как отметил глава грузинского правительства, "глобальная партия войны" очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, пасе, совет европы, парламентские выборы в грузии 2024 , закон об "иноагентах"