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С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью
С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью
Sputnik Грузия
Ранее Антикоррупционное бюро установило, что НПО и ее руководитель активно включены в предвыборные кампании в пользу конкретных партий 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T13:15+0400
2024-10-02T13:15+0400
2024-10-02T13:15+0400
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антикоррупционное бюро
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии учло призыв премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе и упразднило свое решение об объявлении неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью и возложении обязательства представить финансовые отчеты.Антикоррупционное бюро объявило о присвоении этого статуса НПО и ее руководителю Эке Гигаури 24 сентября, после установления в ходе мониторинга, что они как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании в пользу конкретных партий.После того, как суд отказался приостанавливать решение Антикоррупционного бюро, 30 сентября в НПО заявили, что оно теперь не сможет быть наблюдателем на парламентских выборах 26 октября. Глава парламента Шалва Папуашвили назвал это ложью, отметив, что "Международная прозрачность – Грузия" до сих пор зарегистрирована в ЦИК как наблюдатель.Премьер-министр же в свою очередь призвал Антикоррупционное бюро снять с "Международной прозрачности" статус субъекта с заявленной избирательной целью исходя из государственных интересов и, в первую очередь, во избежание внешних манипуляций в избирательном процессе, первые признаки которых уже выявились
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политика, новости, грузия, эка гигаури, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, эка гигаури, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024
С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью
Ранее Антикоррупционное бюро установило, что НПО и ее руководитель активно включены в предвыборные кампании в пользу конкретных партий
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии учло призыв премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе и упразднило свое решение об объявлении неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью и возложении обязательства представить финансовые отчеты.
Антикоррупционное бюро объявило о присвоении этого статуса НПО и ее руководителю Эке Гигаури 24 сентября, после установления в ходе мониторинга, что они как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании в пользу конкретных партий.
"Учитывая национальные интересы Грузии считаем необходимым воспользоваться дискрецией и отменить все те решения в отношении "Международная прозрачность – Грузия" и Эки Гигаури, согласно которым организация и Эка Гигаури были обязаны сделать прозрачными понесенные в политических процессах расходы и оповестить об этом общество", - сказал глава бюро Ражден Купрашвили.
После того, как суд отказался приостанавливать решение Антикоррупционного бюро, 30 сентября в НПО заявили, что оно теперь не сможет быть наблюдателем на парламентских выборах 26 октября. Глава парламента Шалва Папуашвили назвал это ложью, отметив, что "Международная прозрачность – Грузия" до сих пор зарегистрирована в ЦИК как наблюдатель.
Премьер-министр же в свою очередь призвал Антикоррупционное бюро снять с "Международной прозрачности" статус субъекта с заявленной избирательной целью исходя из государственных интересов и, в первую очередь, во избежание внешних манипуляций в избирательном процессе, первые признаки которых уже выявились