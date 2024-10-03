https://sputnik-georgia.ru/20241003/premer-gruzii-otvetil-na-ezhednevnye-obvineniya-so-storony-posolstva-ssha-290189046.html

Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США

Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США

Sputnik Грузия

В самый разгар предвыборной кампании в Грузии посольство США стало ежедневно писать в соцсети посты с критикой "Грузинской мечты" 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T23:23+0400

2024-10-03T23:23+0400

2024-10-03T23:23+0400

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ираклий кобахидзе

credit suisse

международное общество справедливых выборов и демократии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал посла США в Грузии Робин Данниган обратить внимание на то, чем занимаются ее сотрудники, в том числе те, кто в последние дни публикует на странице диппредставительства в соцсети карточки с критикой грузинских властей.Баннеры, критикующие правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзину Иванишвили, стали появляться на странице посольства США в соцсети ежедневно с 1 октября, то есть в самый разгар предвыборной кампании. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Он с сожалением отметил, что ложь содержится во всех трех карточках на странице посольства США в соцсети. Прокомментировал премьер только одну из них, где говорится, что "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с США из-за ошибки в 1,8% в результатах параллельного подсчета голосов на выборах 2020 года.Параллельный подсчет провела финансируемая из США грузинская неправительственная организация "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED)."Посольство распространило неверную информацию о том, что погрешность между результатами PVT (параллельный подсчет голосов - ред.) и ЦИК якобы была только 1,8%, тогда как в действительности было 2,4%", - сказал Кобахидзе.Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?>>По его словам, в данном случае 2,4% - это 46 тысяч голосов."Манипуляция заключалась в том, что в действительности этими 2,4% ISFED обвинила "Грузинскую мечту" в фальсификации 46 тысяч голосов, а посольство назвало это какой-то незначительной погрешностью", - заявил Кобахидзе. Он отметил, что результаты PVT стали поводом для для оппозиции требовать проведения внеочередных выборов. "Действующая при американском финансировании неправительственная организация обвиняла нас в фальсификации выборов с 46 тысячами голосов и это стало главным поводом для оппозиции попытаться сменить власти против воли народа, провести внеочередные выборы. И посольство называет это незначительной ошибкой", - заявил Кобахидзе. Формула виноватаРезультаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были обнародованы на второй день. ЦИК после подсчета 100% голосов и объявил, что "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а ISFED – 45,8%.Спустя почти полтора месяца протестов оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификации выборов и бойкотировала работу парламента, ISFED заявила о допущенной ошибке.Согласно обновленным 11 декабря 2020 года результатам параллельного подсчета голосов, правящая партия получила 47,6%. То есть первоначальные данные ISFED были на 1,8 процентных пункта меньше исправленных и на 2,34 процентных пункта меньше результатов ЦИК.С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью>>Как пояснили тогда в ISFED, проблема оказалась в формуле подсчета голосов. В частности, засчитаны были в том числе недействительные бюллетени. В ISFED подчеркнули, что после исправления ошибки результаты изменились незначительно, и это никак не влияет на количество полученных партиями мандатов.США на страже НПОВласти Грузии не раз приводили "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) в качестве примера недобросовестной неправительственной организации, которая ко всему в добавок финансируется из-за рубежа.ISFED была наблюдателем на парламентских выборах 2020 года в рамках программы по поддержке политических процессов в Грузии Агентства США по международному развитию (USAID). ISFED и на этот раз зарегистрирована в ЦИК как местная наблюдательная организация.В среду посольство США опубликовало на своей странице в соцсети инфографику с надписью на грузинском языке "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и диаграммой.На диаграмме показаны первичные и уточненные результаты параллельного подсчета голосов для "Грузинской мечты" и получившей второе место на выборах коалиции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".Этот баннер сопровождается комментарием так же на грузинском: "В ответ на частые ложные заявления "Грузинской мечты", что неправительственная организация ISFED в 2020 году пыталась устроить государственный переворот, отмечаем, что данные ISFED изначально подтвердили победу "Грузинской мечты".Деньги и изоляцияПервую карточку из серии американское посольство посвятило основателю и почетному председателю "Грузинской мечты": "Бидзина Иванишвили знает, что связанные с Credit Suisse деньги находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не США. Почему он рассказывает грузинам другую историю?". В ответном открытом письме Иванишвили подчеркнул, что никто из лидеров "Грузинской мечты" никогда не обвинял США или Евросоюз в его финансовом шантаже. Речь всегда шла о силах, которые в правящей партии называют "глобальной партией войны". Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>>По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. С этой целью шантажируют Иванишвили, но это бесполезно, так как он никогда не пойдет против национальных интересов страны, говорят в партии.Финансовым шантажом Иванишвили называет проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в результате мошенничества.Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые, после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.Последняя к этому времени карточка посольства США в соцсети посвящена напряженным отношениям Грузии с Западом. "В изоляции страны не развиваются. Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа", - говорится в баннере, опубликованном в четверг. О чем молчат и за что критикуют Грузию западные политики?>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии. ЕС не исключает приостановку безвиза для граждан Грузии.Последние события в середине сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с послом США Робин Данниган. Кобахидзе выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, международное общество справедливых выборов и демократии, парламентские выборы в грузии 2024