https://sputnik-georgia.ru/20241004/patriarkhiya-gruzii-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt---polozhitelnyy-shag-vpered-290201370.html

Патриархия Грузии: закон о запрете пропаганды ЛГБТ* – положительный шаг вперед

Патриархия Грузии: закон о запрете пропаганды ЛГБТ* – положительный шаг вперед

Sputnik Грузия

В течение многих лет это был актуальный вопрос для нее и большинства населения страны, заявили в Патриархии 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T22:55+0400

2024-10-04T22:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" представляет собой положительный шаг вперед", направленный на сохранение традиционных ценностей, защищающих самобытность грузинского народа, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, подписал спикер парламента Шалва Папуашвили 3 октября. Патриархия отмечает, что в течение многих лет это был актуальный вопрос для нее и большинства населения страны. "В течение лет как Патриархия Грузии, так и большинство населения Грузии не раз отзывались по этому вопросу. Каждый из отзывов служил защите семейных ценностей на фоне растущих вызовов. Грузинская церковь постоянно защищала и защищает нашу молодежь от идеологий, которые подрывают основу традиционных семейных структур", - говорится в заявлении. Патриархия напомнила обществу о ситуации с учебниками, содержащими пропаганду ЛГБТ*.Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды >>"Несколько лет назад учебники по школьному предмету для учеников и учителей вызвали острую и справедливую критику Патриархии Грузии, так как отдельные темы этих учебников открыто подчеркивали занижение семейных ценностей. Понадобились долгие и активные усилия для изъятия пассажей, содержащих пропаганду LGBTQI* из учебных ресурсов, поскольку образовательные учебники должны соответствовать нашим фундаментальным ценностям", - отмечается в заявлении. Также Патриархия отмечает, что распространение ЛГБТ*-пропаганды не раз становилось причиной раскола в обществе. "Вместе с тем распространение пропаганды LGBTQI много раз создало значительный социальный раскол в обществе и даже превратилось в инструмент напряженности в руках тех, кто стремится к углублению поляризации", - говорится в заявлении. Почему президент Грузии отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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