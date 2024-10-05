https://sputnik-georgia.ru/20241005/chto-takoe-globalnaya-partiya-voyny-razyasnenie-ot-gruzinskogo-politologa-290208857.html

Что такое "глобальная партия войны"? Разъяснение от грузинского политолога

Что такое "глобальная партия войны"? Разъяснение от грузинского политолога

Sputnik Грузия

Глобальная партия войны, безусловно, существует, заявил эксперт 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T17:37+0400

2024-10-05T17:37+0400

2024-10-05T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Упоминание "глобальной партии войны" не должно быть поводом для критики, так как сам термин существует уже давно, заявил грузинский политолог Мамука Арешидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия Грузии в последнее время подвергается резкой критике из-за использование термина "глобальная партия войны". В ЕС назвали подобное "конспирологической теорией". Глобальная партия войны, безусловно, существует, заявил эксперт. И добавил, что недоумевает, почему эта словосочетание стало предметом такой критики и насмешек в Грузии.При этом, согласно утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Для осуществления задуманного "глобальная партия войны" всеми силами пытается добиться смены власти в Грузии, и именно поэтому предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа, отмечают власти.Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>> В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации депутатов ПАСЕ>> Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, мамука арешидзе, нато, пасе, сша, грузия, новости