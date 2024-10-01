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https://sputnik-georgia.ru/20241001/ivanishvili-obyasnil-pochemu-ne-vstrechaetsya-s-politikami-ssha-290151753.html
Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США
Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США
Sputnik Грузия
Заявление Иванишвишли сделал в ответ на пост посольства США в Грузии в соцсети касательно его проблема с доступом к своим деньгам 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T23:58+0400
2024-10-02T00:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объяснил отказ встречаться с политиками и бюрократами США вероятностью того, что на каждого из них большое влияние оказывает "глобальная партия войны".По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. С этой целью шантажируют Иванишвили, но это бесполезно, так как он никогда не пойдет против национальных интересов страны, говорят в партии. Иванишвили отметил, что не намерен встречаться с американскими политиками и бюрократами до завершения его финансового шантажа."Это и есть главная причина того, почему я до завершения финансового шантажа отказываюсь от встреч с американскими политиками и бюрократами, так как вероятность оказания "глобальной партией войны" влияния на каждого из них очень велика", - сказано в заявлении. Финансовым шантажом Иванишвили называет проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов с своей страховой схемы в результате мошенничества. Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse&gt;&gt;Это заявление Иванишвишли сделал в ответ на баннер посольства США в Грузии в соцсети с надписью: "Бидзина Иванишвили знает, что связанные с Credit Suisse деньги находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не США. Почему он рассказывает грузинам другую историю?"."Во-первых, следует отметить, что посольство не назовет ни одного заявления, ни лично моего, ни одного другого лидера "Грузинской мечты", где мы обвиняем США в финансовом шантаже США или Евросоюз", - говорится в заявлении.Иванишвили подчеркнул, что говоря о краже денег с его банковского счета и финансовом шантаже лидеры партии всегда уточняют, что за этим стоят не США или Евросоюз, а те силы, которые они называют "глобальной партией войны"."В финансовом шантаже мы даже тогда не обвиняли США или Евросоюз, когда Credit Suisse в качестве очередного повода не перечислять деньги использовал принятую Европарламентом резолюцию", - сказано в заявлении. В июле 2022 года юристы Иванишвили заявили, 5го числа Credit Suisse отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента от 9 июня и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?&gt;&gt;По словам Иванишвили, "глобальная партия войны" - это та сила, которая, действуя против национальных интересов Грузии, пытается прикрыться Евросоюзом и США, и так преподнести события, якобы у нее противостояние не с Грузией, а с США и ЕС. Основатель "Грузинской мечты" отметил, что американские коллеги не раз были в письменной форме информированы о причинах его отказа встречаться с политиками и бюрократами США.Кроме того, по словам Иванишвили, его адвокаты не раз обнародовали детальную информацию о введенных против него финансовых ограничениях после начала конфликта на Украине.При этом Иванишвили подчеркнул, что тему олигархического влияния, неформального правления, Deep State и партии войны не поднимала "Грузинская мечта", эта тема является одной из главных линий текущей предвыборной кампании в США. Об этом активно говорят кандидат в президенты Дональд Трамп, бывшие кандидаты Роберт Кеннеди (младший) и Вивек Рамасвами и другие, отметил Иванишвили. Иванишвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" делает все для того, чтобы репутации США и ЕС в глазах грузинского народа не был нанесен вред. В таком случае, по его словам, общество решит, что в 2004-2012 годах "режим Саакашвили" получил "зеленый свет" на установление авторитаризма, фальсификацию выборов, убийства и пытки людей, террор бизнеса, присвоение телевидений, войну и потерю территорий не от "глобальной партии войны", а от США и ЕС. Также грузинский народ может решить, что в 2022 году "радикальная оппозиция", неправительственные организации и высокопоставленные должностные лица Украины призывали власти Грузии открыть второй фронт по указке не "глобальной партии войны", а США и ЕС, отметил Иванишвили. Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре&gt;&gt;Аналогично, по его словам, грузинский народ может решить, что в 2020-2022 годах дважды пытались устроить беспорядки в Грузии не "глобальная партия войны", а США и ЕС.Радикальной оппозицией и коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, грузия, сша, бидзина иванишвили, credit suisse, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
новости, политика, грузия, сша, бидзина иванишвили, credit suisse, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия

Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США

23:58 01.10.2024 (обновлено: 00:56 02.10.2024)
© Georgian DreamБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
© Georgian Dream
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Заявление Иванишвишли сделал в ответ на пост посольства США в Грузии в соцсети касательно его проблема с доступом к своим деньгам
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объяснил отказ встречаться с политиками и бюрократами США вероятностью того, что на каждого из них большое влияние оказывает "глобальная партия войны".
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. С этой целью шантажируют Иванишвили, но это бесполезно, так как он никогда не пойдет против национальных интересов страны, говорят в партии.

"Глобальная партия войны" имеет принципиальное влияние на политиков и бюрократов как в США, так и в Евросоюзе", - говорится в заявлении Иванишвили, распространенном пресс-службой партии.

Иванишвили отметил, что не намерен встречаться с американскими политиками и бюрократами до завершения его финансового шантажа.
"Это и есть главная причина того, почему я до завершения финансового шантажа отказываюсь от встреч с американскими политиками и бюрократами, так как вероятность оказания "глобальной партией войны" влияния на каждого из них очень велика", - сказано в заявлении.
Финансовым шантажом Иванишвили называет проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов с своей страховой схемы в результате мошенничества.
Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.
Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse>>
Это заявление Иванишвишли сделал в ответ на баннер посольства США в Грузии в соцсети с надписью: "Бидзина Иванишвили знает, что связанные с Credit Suisse деньги находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не США. Почему он рассказывает грузинам другую историю?".
"Во-первых, следует отметить, что посольство не назовет ни одного заявления, ни лично моего, ни одного другого лидера "Грузинской мечты", где мы обвиняем США в финансовом шантаже США или Евросоюз", - говорится в заявлении.
Иванишвили подчеркнул, что говоря о краже денег с его банковского счета и финансовом шантаже лидеры партии всегда уточняют, что за этим стоят не США или Евросоюз, а те силы, которые они называют "глобальной партией войны".
"В финансовом шантаже мы даже тогда не обвиняли США или Евросоюз, когда Credit Suisse в качестве очередного повода не перечислять деньги использовал принятую Европарламентом резолюцию", - сказано в заявлении.
В июле 2022 года юристы Иванишвили заявили, 5го числа Credit Suisse отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента от 9 июня и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.
Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?>>
По словам Иванишвили, "глобальная партия войны" - это та сила, которая, действуя против национальных интересов Грузии, пытается прикрыться Евросоюзом и США, и так преподнести события, якобы у нее противостояние не с Грузией, а с США и ЕС.
Основатель "Грузинской мечты" отметил, что американские коллеги не раз были в письменной форме информированы о причинах его отказа встречаться с политиками и бюрократами США.
Кроме того, по словам Иванишвили, его адвокаты не раз обнародовали детальную информацию о введенных против него финансовых ограничениях после начала конфликта на Украине.
При этом Иванишвили подчеркнул, что тему олигархического влияния, неформального правления, Deep State и партии войны не поднимала "Грузинская мечта", эта тема является одной из главных линий текущей предвыборной кампании в США.
Об этом активно говорят кандидат в президенты Дональд Трамп, бывшие кандидаты Роберт Кеннеди (младший) и Вивек Рамасвами и другие, отметил Иванишвили.
Иванишвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" делает все для того, чтобы репутации США и ЕС в глазах грузинского народа не был нанесен вред.
"Если грузинское общество поверит, что смены власти в Грузии против воли народа и возвращения к власти коллективного "Национального движения" желает не глобальная партия войны, а США и Евросоюз, это нанесет непоправимый вред имиджу как США, так и Евросоюза", - говорится в заявлении.
В таком случае, по его словам, общество решит, что в 2004-2012 годах "режим Саакашвили" получил "зеленый свет" на установление авторитаризма, фальсификацию выборов, убийства и пытки людей, террор бизнеса, присвоение телевидений, войну и потерю территорий не от "глобальной партии войны", а от США и ЕС.
Также грузинский народ может решить, что в 2022 году "радикальная оппозиция", неправительственные организации и высокопоставленные должностные лица Украины призывали власти Грузии открыть второй фронт по указке не "глобальной партии войны", а США и ЕС, отметил Иванишвили.
Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>
Аналогично, по его словам, грузинский народ может решить, что в 2020-2022 годах дважды пытались устроить беспорядки в Грузии не "глобальная партия войны", а США и ЕС.
Радикальной оппозицией и коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
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