https://sputnik-georgia.ru/20241001/ivanishvili-obyasnil-pochemu-ne-vstrechaetsya-s-politikami-ssha-290151753.html

Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США

Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США

Sputnik Грузия

Заявление Иванишвишли сделал в ответ на пост посольства США в Грузии в соцсети касательно его проблема с доступом к своим деньгам 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T23:58+0400

2024-10-01T23:58+0400

2024-10-02T00:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объяснил отказ встречаться с политиками и бюрократами США вероятностью того, что на каждого из них большое влияние оказывает "глобальная партия войны".По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. С этой целью шантажируют Иванишвили, но это бесполезно, так как он никогда не пойдет против национальных интересов страны, говорят в партии. Иванишвили отметил, что не намерен встречаться с американскими политиками и бюрократами до завершения его финансового шантажа."Это и есть главная причина того, почему я до завершения финансового шантажа отказываюсь от встреч с американскими политиками и бюрократами, так как вероятность оказания "глобальной партией войны" влияния на каждого из них очень велика", - сказано в заявлении. Финансовым шантажом Иванишвили называет проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов с своей страховой схемы в результате мошенничества. Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse>>Это заявление Иванишвишли сделал в ответ на баннер посольства США в Грузии в соцсети с надписью: "Бидзина Иванишвили знает, что связанные с Credit Suisse деньги находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не США. Почему он рассказывает грузинам другую историю?"."Во-первых, следует отметить, что посольство не назовет ни одного заявления, ни лично моего, ни одного другого лидера "Грузинской мечты", где мы обвиняем США в финансовом шантаже США или Евросоюз", - говорится в заявлении.Иванишвили подчеркнул, что говоря о краже денег с его банковского счета и финансовом шантаже лидеры партии всегда уточняют, что за этим стоят не США или Евросоюз, а те силы, которые они называют "глобальной партией войны"."В финансовом шантаже мы даже тогда не обвиняли США или Евросоюз, когда Credit Suisse в качестве очередного повода не перечислять деньги использовал принятую Европарламентом резолюцию", - сказано в заявлении. В июле 2022 года юристы Иванишвили заявили, 5го числа Credit Suisse отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента от 9 июня и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?>>По словам Иванишвили, "глобальная партия войны" - это та сила, которая, действуя против национальных интересов Грузии, пытается прикрыться Евросоюзом и США, и так преподнести события, якобы у нее противостояние не с Грузией, а с США и ЕС. Основатель "Грузинской мечты" отметил, что американские коллеги не раз были в письменной форме информированы о причинах его отказа встречаться с политиками и бюрократами США.Кроме того, по словам Иванишвили, его адвокаты не раз обнародовали детальную информацию о введенных против него финансовых ограничениях после начала конфликта на Украине.При этом Иванишвили подчеркнул, что тему олигархического влияния, неформального правления, Deep State и партии войны не поднимала "Грузинская мечта", эта тема является одной из главных линий текущей предвыборной кампании в США. Об этом активно говорят кандидат в президенты Дональд Трамп, бывшие кандидаты Роберт Кеннеди (младший) и Вивек Рамасвами и другие, отметил Иванишвили. Иванишвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" делает все для того, чтобы репутации США и ЕС в глазах грузинского народа не был нанесен вред. В таком случае, по его словам, общество решит, что в 2004-2012 годах "режим Саакашвили" получил "зеленый свет" на установление авторитаризма, фальсификацию выборов, убийства и пытки людей, террор бизнеса, присвоение телевидений, войну и потерю территорий не от "глобальной партии войны", а от США и ЕС. Также грузинский народ может решить, что в 2022 году "радикальная оппозиция", неправительственные организации и высокопоставленные должностные лица Украины призывали власти Грузии открыть второй фронт по указке не "глобальной партии войны", а США и ЕС, отметил Иванишвили. Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>Аналогично, по его словам, грузинский народ может решить, что в 2020-2022 годах дважды пытались устроить беспорядки в Грузии не "глобальная партия войны", а США и ЕС.Радикальной оппозицией и коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, сша, бидзина иванишвили, credit suisse, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия