https://sputnik-georgia.ru/20241005/skolko-v-gruzii-ludomanov-poslednie-dannye-290203043.html

Сколько в Грузии лудоманов: последние данные

Сколько в Грузии лудоманов: последние данные

Sputnik Грузия

Из общего числа лудоманов 54 человека были внесены в реестр на основании решения суда, а 20 315 – по собственному желанию 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В реестр лиц, зависимых от азартных игр, внесены 20 369 человек, говорится в информации на сайте Службы доходов Грузии. В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, с 1 марта 2022 года может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов, и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана, и его вносят в список в случае положительного решения суда. По данным службы, из общего числа лудоманов 54 человека были внесены в реестр на основании решения суда, а 20 315 – по собственному желанию. Сколько лудоманов в Грузии – новые данные >>Служба доходов напоминает, что заявку для включения в список лудоманов можно как подав заявление лично, так и заполнив специальную заявку на сайте ведомства. Кроме того, в реестре находятся данные о 1 522 900 гражданах, которым запрещено играть в азартные игры на основании закона "О устройстве лотерей, азартных и выигрышных игр". В Грузии запрещено играть гражданам Грузии младше 25 лет, социально незащищенным лицам и чиновникам. Они попадают в список автоматически.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, казино, игровые автоматы