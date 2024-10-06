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США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили

США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили

Sputnik Грузия

Грузия по количеству своего контингента была четвертой страной, представленной в Афганистане 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T22:50+0400

2024-10-06T22:50+0400

2024-10-06T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. США должны решить, как они хотят отблагодарить страну, которая вместе с ними участвовала в войне в Афганистане, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Грузинские миротворцы присутствовали в Афганистане с 2004 года. Сначала участвовали в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года в небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support). От Грузии в миссии "Решительная поддержка" участвовали около 900 военных. Всего службу в Афганистане прошли более 20 тысяч военных из Грузии, из которых 32 человека погибли, а несколько сотен получили ранения. По словам спикера, Грузия по количеству своего контингента была четвертой страной, представленной в Афганистане, и это в то время, когда представители стран-членов НАТО сидели в штабах или вообще не были в Афганистане. "Если такова благодарность в отношении грузинского народа, это им решать. Проблема в том, что оппозиция продаст страну из-за виз, только бы не отменили визы в США, и они продадут свою страну", – заявил Папуашвили. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Власти Грузии не борются с оппозицией – депутат обвинил посольство США в дезинформации >>В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Сарказм в ответ на обвинения – депутат "Грузинской мечты" обратился к посольству США >>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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