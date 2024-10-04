https://sputnik-georgia.ru/20241004/vlasti-gruzii-ne-boryutsya-s-oppozitsiey---deputat-obvinil-posolstvo-ssha-v-dezinformatsii-290196204.html

Власти Грузии не борются с оппозицией – депутат обвинил посольство США в дезинформации

Власти Грузии не борются с оппозицией – депутат обвинил посольство США в дезинформации

Sputnik Грузия

Матикашвили назвал "печальной данностью" то, что содержание публикуемых посольством США карточек является дезинформационным 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T16:40+0400

2024-10-04T16:40+0400

2024-10-04T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Баннеры на странице посольства США в Грузии в соцсети с критикой грузинских властей носят дезинформационный характер, включая тот, где говорится о борьбе с оппозицией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.Карточки с критикой правящей партии "Грузинская мечта" стали появляться на странице посольства США в соцсети ежедневно с 1 октября, в самый разгар предвыборной кампании в Грузии. В пятницу был опубликован баннер с надписью: "Демократии не запрещают оппозицию".По его словам, речь идет о привлечении к ответственности преступников. "Заявлена цель, что все криминалы, которые совершили преступления перед страной, должны быть осуждены согласно закону и Конституции", - заявил Матикашвили.Он отметил, что в планах "Грузинской мечты" сделать то, что уже апробировано в Европе. "В случае (признания вины – ред.) партии, произойдет ее объявление неконституционной, как это происходит в Европе. Для того, чтобы существовала здоровая оппозиция, нужно сделать соответствующие шаги", - заявил Матикашвили.При этом он назвал "печальной данностью" то, что содержание публикуемых посольством США карточек является дезинформационным. "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что сразу после получения в результате парламентских выборов конституционного большинства (минимум 113 из 150 мест) намерена инициировать правовой процесс, вследствие которого бывшая партия власти "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными организациями.Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>В "Грузинской мечте" подчеркнули, что для оздоровления политической системы в Грузии "коллективное "Нацдвижение" должно понести ответственность за многочисленные преступления "режима Саакашвили" в 2004-2012 годах – за убийства и пытки людей, терроризирование бизнеса, присвоение телеканалов, войну августа 2008 года и потерю территорий.Коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Граждане Грузии 26 октября будут выбирать парламент XXI созыва. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, сша