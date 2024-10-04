https://sputnik-georgia.ru/20241004/sarkazm-v-otvet-na-obvineniya---deputat-gruzinskoy-mechty-obratilsya-k-posolstvu-ssha-290195689.html

Сарказм в ответ на обвинения – депутат "Грузинской мечты" обратился к посольству США

Сарказм в ответ на обвинения – депутат "Грузинской мечты" обратился к посольству США

Sputnik Грузия

Посольство США напомнило властям Грузии о том, что "демократии не запрещают оппозицию" 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T15:37+0400

2024-10-04T15:37+0400

2024-10-04T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Посольству США в Грузии следует вернуть себе управление своей страницей в соцсети, которое сейчас находится в руках крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", написал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат Мамука Мдинарадзе в соцсети в ответ на очередной баннер дипмиссии с критикой грузинских властей.Карточки с критикой правящей партии "Грузинская мечта стали появляться на странице посольства США в соцсети ежедневно с 1 октября, в самый разгар предвыборной кампании в Грузии. В пятницу был опубликован баннер с надписью: "Демократии не запрещают оппозицию"."Грузинская мечта" 20 августа объявила, что сразу после получения в результате парламентских выборов конституционного большинства (минимум 113 из 150 мест) намерена инициировать правовой процесс, вследствие которого бывшая партия власти "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными организациями.Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>В "Грузинской мечте" подчеркнули, что для оздоровления политической системы в Грузии "коллективное "Нацдвижение" должно понести ответственность за многочисленные преступления "режима Саакашвили" в 2004-2012 годах - за убийства и пытки людей, терроризирование бизнеса, присвоение телеканалов, войну августа 2008 года и потерю территорий.Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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