https://sputnik-georgia.ru/20241006/tsik-gruzii-ustanovil-poryadok-zapolneniya-izbiratelnogo-byulletenya-na-vyborakh-26-oktyabrya-290226273.html

ЦИК Грузии установил порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах 26 октября

ЦИК Грузии установил порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах 26 октября

Sputnik Грузия

Бюллетень недействителен, если внутреннее пространство круга окрашено/маркировано каким-либо образом перед более чем одной партией 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T16:40+0400

2024-10-06T16:40+0400

2024-10-06T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии приняла постановление, устанавливающее правила заполнения избирательного бюллетеня для обеспечения голосования на парламентских выборах 26 октября, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили . Согласно правилу, избиратель должен закрасить или отметить специальным маркером внутреннее пространство круга перед названием только одной партии. При этом бюллетень недействителен, если внутреннее пространство круга окрашено/маркировано каким-либо образом перед более чем одной партией, а также если пространство круга не окрашено/не отмечено ни перед одной из партий. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>"Избирательный бюллетень, заполненный и помещенный в ящик с нарушением этого правила, будет считаться недействительным в соответствии с законом. Мы продолжаем интенсивно работать и информировать избирателей, чтобы выборы 26 октября прошли на высоком профессиональном уровне, в соответствии с международными стандартами", - сказал Каландаришвили. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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