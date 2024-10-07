https://sputnik-georgia.ru/20241007/glava-parlamenta-nazval-strany-vmeshivayuschiesya-vo-vnutrennie-dela-gruzii--290230853.html

Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии

Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии

Sputnik Грузия

В ходе своего европейского турне во Францию, Германию, Польшу и Бельгию Зурабишвили встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T13:36+0400

2024-10-07T13:36+0400

2024-10-07T14:45+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

польша

германия

франция

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179309_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b87bf69985007b6f20063058e8de22b3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Страны, приняв у себя президента Грузии Саломе Зурабишвили, зная, что она совершает визиты без одобрения правительства с нарушением Конституции, проявили неуважение к грузинскому народу и нарушили принцип невмешательства во внутренние дела страны, заявил глава парламента Шалва Папуашвили.В ходе своего европейского турне Зурабишвили на прошлой неделе встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза. На встречах во Франции, Германии, Польше и Бельгии она критиковала правящую партию "Грузинская мечта" и говорила о необходимости прихода к власти оппозиции, чтобы Грузия вернулась на путь евроинтеграции. "Примечательно, если до решения Конституционного суда зарубежные страны и организации могли сказать, что им не было известно, что президенту для визита нужно было одобрение правительства, после этого решения принятие Саломе Зурабишвили без обязательного одобрения правительства, наряду с умышленным неуважением грузинского народа и конституционного строя, является нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречит нашим общим европейским ценностям", – сказал Папуашвили.Благородная цель или привычка нарушать закон – что делала Зурабишвили в Германии?>>Конституционный суд в октябре 2023 года в рамках процедуры импичмента постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. Довести процедуру до конца не удалось из-за нехватки голосов в парламенте. "Она и после завершения процедуры импичмента осуществила несколько зарубежных визитов без одобрения правительства Грузии. В том числе на прошлой неделе с визитами находилась во Франции, Германии, Польше и Бельгии", – сказал Папуашвили.Глава парламента подчеркнул, что Конституция является "основополагающим актом, в котором воля грузинского народа нашла особое отражение", поэтому парламентское большинство решило не оставлять нарушение главного закона страны без реагирования и заново запустить процедуру импичмента президента.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Конституционное представление в рамках процедуры импичмента поступит в Конституционный суд еще до парламентских выборов 26 октября, а до конца процедуру доведет парламент нового созыва на первых же заседаниях, сказал Папуашвили.В "Грузинской мечте" ежедневно заявляют, что, согласно рейтингам, у них 60% поддержка населения, соответственно, парламентские выборы они выиграют. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

германия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, польша, германия, франция, парламентские выборы в грузии 2024