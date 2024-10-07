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Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии
Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии
Sputnik Грузия
В ходе своего европейского турне во Францию, Германию, Польшу и Бельгию Зурабишвили встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T13:36+0400
2024-10-07T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Страны, приняв у себя президента Грузии Саломе Зурабишвили, зная, что она совершает визиты без одобрения правительства с нарушением Конституции, проявили неуважение к грузинскому народу и нарушили принцип невмешательства во внутренние дела страны, заявил глава парламента Шалва Папуашвили.В ходе своего европейского турне Зурабишвили на прошлой неделе встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза. На встречах во Франции, Германии, Польше и Бельгии она критиковала правящую партию "Грузинская мечта" и говорила о необходимости прихода к власти оппозиции, чтобы Грузия вернулась на путь евроинтеграции. "Примечательно, если до решения Конституционного суда зарубежные страны и организации могли сказать, что им не было известно, что президенту для визита нужно было одобрение правительства, после этого решения принятие Саломе Зурабишвили без обязательного одобрения правительства, наряду с умышленным неуважением грузинского народа и конституционного строя, является нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречит нашим общим европейским ценностям", – сказал Папуашвили.Благородная цель или привычка нарушать закон – что делала Зурабишвили в Германии?>>Конституционный суд в октябре 2023 года в рамках процедуры импичмента постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. Довести процедуру до конца не удалось из-за нехватки голосов в парламенте. "Она и после завершения процедуры импичмента осуществила несколько зарубежных визитов без одобрения правительства Грузии. В том числе на прошлой неделе с визитами находилась во Франции, Германии, Польше и Бельгии", – сказал Папуашвили.Глава парламента подчеркнул, что Конституция является "основополагающим актом, в котором воля грузинского народа нашла особое отражение", поэтому парламентское большинство решило не оставлять нарушение главного закона страны без реагирования и заново запустить процедуру импичмента президента.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Конституционное представление в рамках процедуры импичмента поступит в Конституционный суд еще до парламентских выборов 26 октября, а до конца процедуру доведет парламент нового созыва на первых же заседаниях, сказал Папуашвили.В "Грузинской мечте" ежедневно заявляют, что, согласно рейтингам, у них 60% поддержка населения, соответственно, парламентские выборы они выиграют. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, польша, германия, франция, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, польша, германия, франция, парламентские выборы в грузии 2024
Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии
13:36 07.10.2024 (обновлено: 14:45 07.10.2024)
В ходе своего европейского турне во Францию, Германию, Польшу и Бельгию Зурабишвили встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Страны, приняв у себя президента Грузии Саломе Зурабишвили, зная, что она совершает визиты без одобрения правительства с нарушением Конституции, проявили неуважение к грузинскому народу и нарушили принцип невмешательства во внутренние дела страны, заявил глава парламента Шалва Папуашвили.
В ходе своего европейского турне Зурабишвили на прошлой неделе встречалась с лидерами стран и руководством Евросоюза. На встречах во Франции, Германии, Польше и Бельгии она критиковала правящую партию "Грузинская мечта" и говорила о необходимости прихода к власти оппозиции, чтобы Грузия вернулась на путь евроинтеграции.
"Примечательно, если до решения Конституционного суда зарубежные страны и организации могли сказать, что им не было известно, что президенту для визита нужно было одобрение правительства, после этого решения принятие Саломе Зурабишвили без обязательного одобрения правительства, наряду с умышленным неуважением грузинского народа и конституционного строя, является нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречит нашим общим европейским ценностям", – сказал Папуашвили.
Конституционный суд в октябре 2023 года в рамках процедуры импичмента постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. Довести процедуру до конца не удалось из-за нехватки голосов в парламенте.
"Она и после завершения процедуры импичмента осуществила несколько зарубежных визитов без одобрения правительства Грузии. В том числе на прошлой неделе с визитами находилась во Франции, Германии, Польше и Бельгии", – сказал Папуашвили.
Глава парламента подчеркнул, что Конституция является "основополагающим актом, в котором воля грузинского народа нашла особое отражение", поэтому парламентское большинство решило не оставлять нарушение главного закона страны без реагирования и заново запустить процедуру импичмента президента.
Конституционное представление в рамках процедуры импичмента поступит в Конституционный суд еще до парламентских выборов 26 октября, а до конца процедуру доведет парламент нового созыва на первых же заседаниях, сказал Папуашвили.
В "Грузинской мечте" ежедневно заявляют, что, согласно рейтингам, у них 60% поддержка населения, соответственно, парламентские выборы они выиграют.